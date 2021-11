Wie lange solltest du brauchen, um einen Kilometer zu gehen?

Einen Halbmarathon zu gehen ist ein sehr beliebtes Ziel, auf das viele Personen hinarbeiten. Die Strecke ist bei einem Halbmarathon 21,1 km lang. In einem zügigen Gehtempo kannst du die Strecke in 3 bis 4 Stunden schaffen, das entspricht einer Meilenzeit von 13 bis 15 Minuten.

Erhöhe die Anzahl an Meilen, die du in einem Training zurücklegst, um deine Ausdauer aufzubauen und einen Halbmarathon zurücklegen zu können. Setze dir pro Training drei Meilen mit einer Meilenzeit von 13 bis 15 Minuten zum Ziel.

Was tun, wenn der Halbmarathon näher rückt? Nimm dir einen Tag in der Woche, an dem du eine längere Strecke gehst, um dich selbst zu testen. Verlängere die Strecke alle zwei Wochen um zwei Meilen, bis du das Ziel von 13,1 Meilen (21,1 km) am Stück erreichst.