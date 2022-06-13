5 Tipps für intelligenteres Krafttraining

Sobald du bereit bist, dein Training anzukurbeln, solltest du dich zunächst auf deine Geschwindigkeit konzentrieren. Indem du deine Bewegungen langsamer machst, spannst du deine Muskeln länger an. Bei langsamerem Tempo müssen deine Muskeln also länger und härter arbeiten. Je nach Übung kann es sogar sein, dass du deine Stützmuskulatur aktivieren musst, um das Gleichgewicht zu halten und die Kontrolle zu bewahren. Doch anstatt alle Bewegungsabschnitte gleichermaßen zu verlangsamen, solltest du mit zwei verschiedenen Geschwindigkeitsstufen arbeiten. Mach den positiven Abschnitt (also das Anheben) nur so langsam, wie du gerade noch eine gute Haltung beibehalten kannst. Für den negativen Abschnitt (also das Absenken) lässt du dir dann mindestens doppelt so viel Zeit. Hier ein Beispiel: Wenn du Squats machst, solltest du dir drei Sekunden Zeit lassen, um dich nach unten zu bewegen, aber nur eine Sekunde, um wieder in die Standposition zurückzukehren.