Vermeiden von Plantarfasziitis

Wenn du anhaltende Schmerzen hast oder sich die Schmerzen während der 48 Stunden verschlechtern, besonders nach längerer Zeit auf den Beinen, empfiehlt er, den Druck vom Fuß zu nehmen: "So lange, bis die Entzündung und die Schmerzen etwas gelindert oder vollständig verschwunden sind" erklärt Klein. Um den Druck auf die Füße zu erleichtern, kannst du entlastendes Crosstraining machen, etwa Schwimmen oder stationäres Radfahren.



Sobald du die Anfangsphase überwunden hast, ist der nächste Schritt, Übungen zu machen, die deinen Fuß oder Knöchel stärken oder die Beweglichkeit und Flexibilität erhöhen. Leg dabei den Fokus auf Toe Raises, Foot Flexes und Towel Stretches. "Wir empfehlen auch, die beiden Wadenmuskeln, den Gastrocnemius und den Soleus, zu stretchen", sagt VanDamme. Du kannst den Gastrocnemius stretchen, indem du deine Handflächen gegen eine Wand drückst, mit einem Fuß nach hinten tritts und dabei das vordere Knie beugst, so dass du dich in einer Position wie bei Lunges befindest. Halte dabei das hintere Bein gerade. Um den Soleus zu dehnen, lass das vordere Knie gebeugt und beuge das hintere Knie leicht.



Außerdem können Physiotherapeuten eine manuelle Therapie an deinem Knöchel und Mittelfuß durchführen, um das Gelenk zu mobilisieren und die Flexibilität zu verbessern, sagt VanDamme. Du kannst das Gewebe auch selbst entspannen, indem du z. B. einen Tennisball oder eine gefrorene Flasche Wasser unter deinem Fuß rollst, ergänzt sie.



Einige Läufer, die flache Füße oder Überpronation haben, also beim Laufen mit dem Fuß nach innen kippen, verwenden eine Taping-Technik, um den Knochen auf der Innenseite des Fußes zu heben und Plantarfasziitis möglichst zu verhindern. Aber das könnte auch problematisch werden, warnt VanDamme. "Eine bessere Option könnte sein, den Fuß zu stärken, um teilweise die Funktion des Bandes zu übernehmen."



Bei besonders starken Fällen können Nachtschienen jedoch eine wirksame Behandlung darstellen. "Wenn man schläft, ist der Fuß etwas gekrümmt, so dass sich das Gewebe natürlich verkürzt", sagt Klein. (Deshalb ist Plantarfasziitis meistens am schmerzhaftesten, wenn man morgens aufsteht.) "Eine Schiene hält den Fuß in einer gestreckten Position. Wenn man aufwacht, hat er sich nicht verkürzt und es fällt leichter, ihn zu belasten", erklärt er.