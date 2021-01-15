Vermeiden von Plantarfasziitis

Ein kleiner Ausflug in die Biologie: In der Mitte deines Fußes verläuft längs ein starkes Gewebeband, das dein Fußgewölbe stützt – die Plantarfaszie. Sie wird beim Gehen und Laufen täglich tausende Male gedehnt und ist bis zu einem gewissen Grad sehr belastbar, so Ian Klein, Spezialist für Trainingsphysiologie, Crosstraining und Verletzungsprävention an der Ohio University. Das Stichwort hier lautet: "Bis zu einem gewissen Grad". Übermäßige Belastung – durch zu intensives Training, plötzliche Erhöhung der Kilometerzahl oder fehlende Erholungstage – kann das Gewebe zu stark beanspruchen, erklärt Kate VanDamme, Physiotherapeutin und klinische Orthopädin am NYU Langone Health Sports Performance Center. "Das kann dazu führen, dass sich das Band entzündet und reißt", fügt Klein hinzu.

Nicht nur Laufanfänger:innen leiden unter Plantarfasziitis. Sie kann laut Klein auch erfahrene Läufer:innen treffen, die zu intensiv trainieren. "Biomechanische Probleme, wie z. B. verkürzte Wadenmuskeln (durch mangelnde Dehnung) oder ein steifer großer Zeh (durch zu viel Belastung beim Laufen), der an der Plantarfaszie zieht, können die Problematik ebenfalls verschlimmern", fügt VanDamme hinzu. "Wenn du Plattfüße oder hohe Fußgewölbe hast, den ganzen Tag beruflich auf den Beinen bist und/oder häufig hohe Absätze trägst, steigt dein Risiko", sagt sie.