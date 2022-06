Kann Laufen die Bauchmuskeln stärken?

Studien zegen immer wieder, dass Laufen nicht nur wirksam Kalorien verbrennt, sondern auch zur Reduzierung von Körperfett beiträgt. Weniger Körperfett wirkt sich zwar nicht direkt auf die Bauchmuskulatur aus, kann aber mit dazu führen, dass die Muskeln in der Körpermitte deutlicher sichtbar sind.



Will sagen: Du hast vielleicht sehr starke Muskeln in der Körpermitte, aber wenn sie unter einer Schicht Körperfett (auch Viszeralfett genannt) begraben sind, kann man sie nicht sehen. Wenn du dieses überschüssige Bauchfett abbaust (denk daran, dass ein wenig Fett in der Körpermitte durchaus gesund ist), treten deine Muskeln deutlicher hervor und zeichnen sich besser ab.