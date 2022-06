Die besten Nike Schuhe für Gewichtheben

Es ist möglich, barfuß Gewichte zu heben. Dies kann aber ohne korrektes Training und Aufsicht riskant sein. Obwohl du dich barfuß so nah wie möglich am Boden befindest und dank natürlicher Traktion ausbalancieren kannst, verfügst du in einem flachen Schuh zum Gewichtheben über Halt, Traktion und Stabilität und bleibst mit deinen Füßen dennoch nah am Boden. Falls du dich dazu entscheidest, barfuß zu trainieren, solltest du bedenken, dass deine Füße mit Bakterien oder Pilzen in Berührung kommen könnten, die sich bereits auf dem Boden befinden können, wenn du barfuß durchs Gym läufst. Zudem hast du ein höheres Verletzungsrisiko, wenn du keine Schuhe trägst und ein Gewicht auf einen ungeschützten Fuß fällt.