Trainingsschuhe und Laufschuhe: Was sind die Unterschiede und welche Schuhe sind die richtigen für dich?
Leitfaden zur Kaufentscheidung
Lauf- und Trainingsschuhe sind auf unterschiedliche Bewegungsarten ausgelegt und den Unterschied zu kennen, ist wichtig, um das Beste aus jedem Workout herauszuholen.
Ob Läufer:in, Fitness-Fan oder beides – die richtige Ausrüstung ist essenziell, um dich bei schweißtreibenden Sessions bestmöglich zu unterstützen und dir ein gutes Gefühl zu geben. Die Auswahl an Sportschuhen ist riesig. Da kann es schwerfallen, die richtige Wahl für verschiedene Aktivitäten zu treffen.
Du könntest in Versuchung geraten, dir im Vorbeigehen einfach das bequemste Paar Schuhe zu schnappen, aber bei einem Workout ein ungeeignetes Modell zu tragen, kann das Verletzungsrisiko erhöhen.
Was ist der Unterschied zwischen Trainingsschuhen und Laufschuhen? Auch wenn Crosstraining-Schuhe und Laufschuhe einige Gemeinsamkeiten aufweisen, bieten Laufschuhe die optimale Dämpfung für längere Distanzen, während Trainingsschuhe mehr Halt für unterschiedliche Bewegungsmuster bieten.
So triffst du die richtige Wahl zwischen Trainings- und Laufschuhen für dein nächstes Workout.
Wichtigste Punkte auf einen Blick
- Laufschuhe sind für Vorwärtsbewegung und Dämpfung auf langen Strecken konzipiert.
- Trainingsschuhe unterstützen seitliche Bewegungen, Gewichtheben und multidirektionale Workouts.
- Wenn du die falschen Schuhe trägst, kann das dein Verletzungsrisiko erhöhen und deine Leistung beeinträchtigen.
- Wähle Laufschuhe für lange Strecken und Trainingsschuhe für das Fitnessstudio und HIIT-Workouts.
Was sind eigentlich Laufschuhe?
Das Laufen hat viele positive Auswirkungen auf Körper und Geist, von der Verringerung von Angstzuständen bis hin zur Verbesserung der Lungenkapazität. Die hohe Belastung für die Füße beim Laufen kann aber auch anstrengend für den Körper sein und ohne die richtige Ausrüstung zu Verletzungen führen.
Laufschuhe sind so konzipiert, dass sie Stöße absorbieren, die Vorwärtsbewegung unterstützen und gleichzeitig leicht sind, damit du dich mühelos auf jeder Straße und Laufstrecke bewegen kannst. Sie bieten mehr Dämpfung in der Mittelsohle und eine bessere Unterstützung des Fußgewölbes als Trainingsschuhe. Das kann Verletzungen durch Überlastung wie Stressfrakturen vorbeugen.
Wann trage ich Laufschuhe?
Es mag offensichtlich sein, aber Laufschuhe sind darauf ausgelegt, in ihnen zu laufen. Die einzige Ausnahme sind kurze Einheiten auf dem Laufband zum Aufwärmen vor dem Krafttraining – hierbei kannst du auch deineCrosstraining-Schuhe tragen, wenn du weniger als eineinhalb Kilometer läufst. Bei längeren Strecken auf der Straße oder dem Laufband solltest du dich für Laufschuhe mit einem geringen Gewicht entscheiden. Für Geschwindigkeitstrainings oder Tempoläufe bevorzugen viele Läufer:innen einen leichteren, reaktionsfreudigeren Schuh, während Modelle mit mehr Dämpfung oft für Regenerationsläufe und lange Laufstrecken bevorzugt werden. Wenn du gerne in der Natur läufst, solltest du dir außerdem ein Paar Traillaufschuhe anschaffen, die mehr Schutz auf unebenem Untergrund bieten.
Darauf solltest du bei der Wahl der richtigen Laufschuhe achten
- Tragekomfort und Passform: Probiere Laufschuhe am späten Nachmittag oder Abend an und trage dabei deine üblichen feuchtigkeitsableitenden Laufsocken. Der Zehenbereich sollte ausreichend Raum bieten, um mit den Zehen zu wackeln, und der Schuhkragen im Fersenbereich sollte weder reiben noch rutschen. Du solltest dich von Anfang an wohl in ihnen fühlen; verlass dich nicht darauf, sie einzulaufen.
- Dämpfung und Reaktionsfähigkeit: Der Schuh sollte insbesondere dann eine gute Dämpfung in der Mittelsohle bieten, wenn du längere Strecken läufst. Die Dämpfung absorbiert Stöße und reduziert die Belastung des Körpers, während sich die Reaktionsfreudigkeit darauf bezieht, wie schnell der Schuh Energie zurückgibt, um dir zu helfen, dich vorwärts zu bewegen. Zum Beispiel ist das innovative Nike Zoom-Dämpfungssystem darauf ausgelegt, ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Aufprallschutz und Energierückgabe herzustellen. Eine gute Faustregel ist, dass die Schuhe Schutz bieten sollten, ohne sich instabil oder zu weich unter den Füßen anzufühlen.
- Federleichtes Tragegefühl: Deine Laufschuhe sollen dich nicht ausbremsen. Trage daher ein Modell mit geringem Gewicht, ohne auf Dämpfung an den entscheidenden Stellen zu verzichten.
- Traktion und Schutz: Wenn du gerne in der Natur läufst, achte darauf, dass dein Schuh mit einem tieferen Profil (mit z. B. Stollen) und einem strapazierfähigeren Obermaterial ausgestattet ist.
- Optimale Sprengung: Herkömmliche Laufschuhe haben eine Sprengung von 10 Millimetern oder mehr durch die zusätzliche Dämpfung in der Ferse. Das ist vorteilhaft, wenn du tendenziell stark mit der Ferse auftrittst. Trittst du jedoch stärker mit dem Mittelfuß oder Vorfuß auf oder hast chronische Kniebeschwerden, ist ein Schuh mit geringerer Sprengung besser geeignet.
Was sind Crosstraining-Schuhe?
Trainingsschuhe unterstützen viele verschiedene Bewegungsmuster, von seitlichen plyometrische Bewegungen über Squats bis hin zu schnellen Richtungswechseln. Trainingsschuhe sind für gewöhnlich mit einem flacheren Design, einer geringeren Sprengung und einer höheren Flexibilität ausgestattet. Außerdem bieten sie mehr Stabilität. Zum Beispiel hilft die Nike Metcon-Serie, die Stabilität beim Heben von schweren Gewichten zu optimieren.
Wann trage ich Trainingsschuhe?
Trainingsschuhe eignen sich für viele verschiedene Aktivitäten, darunter folgende:
- High Intensity Interval Training (HIIT)
- Outdoor-Bootcamps
- Gewichtheben
- Krafttraining
- Plyometrische Übungen
- Beweglichkeitstraining
- Basketball, Volleyball und Tennis
- Aerobic-Kurse
- CrossFit
- Zumba und Tanzsportarten
- Einige Yoga-Stile (optional)
Darauf solltest du bei Trainingsschuhen achten
Für jede Aktivität gibt es die optimalen Crosstraining-Schuhe. Im Allgemeinen solltest du auf Folgendes achten:
- Tragekomfort und Passform: Achte darauf, dass du deine Zehen bewegen kannst, deine Ferse nicht verrutscht und dein Fuß das Obermaterial nicht überdehnt. Entscheide dich für das Modell, in dem du dich von Anfang an wohlfühlst. Verlass dich nicht darauf, sie einzulaufen.
- Unterstützung für das Fußgewölbe: Deine Schuhe sollten mit einer optimalen Dämpfung für das Fußgewölbe ausgestattet sein, um Verstauchungen vorzubeugen.
- Stabilität: Breite, dicke Außensohlen geben deinem Fuß bei seitlichen Bewegungen Stabilität.
- Starker Halt im Fersenbereich: Für Stabilität im Knöchelbereich beim Gewichtheben.
- Strapazierfähiges und stützendes Obermaterial: Achte auf Materialien, die zusätzlichen Halt und Schutz bieten.
Warum ein Schuh nicht alles kann
Schuhe werden für bestimmte Bewegungsmuster entwickelt. Laufschuhe eignen sich besonders für wiederholte Vorwärtsbewegungen. Einige sind leicht und flexibel für schnelleres Laufen, während andere über dickere Mittelsohlen und maximale Dämpfung für lange Läufe oder Erholungstage verfügen, wie Harvard Health erläutert. Auf der anderen Seite haben Trainingsschuhe eine festere Dämpfung und priorisieren Stabilität und Kontrolle für seitliche Bewegungen.
Das Tragen von Cross-Training-Schuhen für einen Lauf kann nicht nur unbequem sein, sondern auch zu Verletzungen führen, da weniger Dämpfung vorhanden ist, um deine Schritte abzufedern.
Lauf- und Trainingsschuhe im Vergleich
Laufschuhe
- Unterstützen die Vorwärtsbewegung
- Mehr Dämpfung in der Mittelsohle
- Größere Sprengung
- Leichter und atmungsaktiver
Trainingsschuhe
- Unterstützen multidirektionale Bewegungen
- Hohe Dämpfung in der Ferse
- Geringere Sprengung
- Höhere Strapazierfähigkeit
Welchen Schuh solltest du für dein Workout tragen?
- Lange Strecken oder Laufband-Training: Laufschuhe
- Gewichtheben oder HIIT: Trainingsschuhe
- Gemischte Workouts: Wähle basierend auf der Hauptbewegung
Häufig gestellte Fragen
Kann man Trainingsschuhe zum Laufen tragen?
Wir empfehlen dir nicht, Trainingsschuhe beim Laufen zu tragen, es sei denn, es handelt sich um kurze Distanzen unter zwei Kilometern. Trainingsschuhe sind nicht nur schwerer und klobiger, sondern sind auch nicht mit der entsprechenden Dämpfung ausgestattet, um beim Laufen auf Asphalt Aufprallschutz zu bieten. Das Laufen in Trainingsschuhen kann das Risiko einer Plantarfasziitis (Entzündung der Sehnenplatte, die entlang der Fußsohle verläuft) erhöhen.
Kann man Laufschuhe beim Training tragen?
Laufschuhe bieten keine ausreichende Stabilität und keinen optimalen Halt bei seitlichen Bewegungen. Daher empfehlen wir nicht, sie beim Training im Gym zu tragen. Plyometrische Bewegungen in Laufschuhen durchzuführen, insbesondere dann, wenn sie Seitwärtsbewegungen beinhalten, kann das Verletzungsrisiko erhöhen.
Sind Lauf- oder Trainingsschuhe besser zum Walken geeignet?
Ein Laufschuh bietet dir auf längeren Strecken mehr Halt und Dämpfung als ein Trainingsschuh. Für einen kurzen und entspannten Spaziergang ist jeder bequeme Schuh geeignet. Doch beim Race Walking, Marathon-Walking, Wandern oder bei langen Spaziergängen solltest du lieber einen Laufschuh tragen.
Solltest du beim HIIT-Training Trainingsschuhe oder Laufschuhe tragen?
Das High Intensity Interval Training basiert auf multidirektionalen und plyometrischen Bewegungen. Trainingsschuhe geben deinen Füßen bei seitlichen Bewegungen und Sprüngen Stabilität und sind besser für HIIT-Trainings geeignet als Laufschuhe.
Kann dasselbe Paar Schuhe sowohl zum Laufen als auch zum Trainieren verwendet werden?
Theoretisch kann man dasselbe Paar Schuhe zwar für beides verwenden, doch davon wird im Allgemeinen abgeraten. Denn Laufschuhe und Trainingsschuhe dienen unterschiedlichen Zwecken: Laufschuhe sind stark gedämpft, um die Vorwärtsbewegung zu unterstützen, während Trainingsschuhe weniger Dämpfung und mehr Stabilität bieten, um seitliche Bewegungen zu unterstützen. Die Verwendung derselben Schuhe für beide Aktivitäten kann dein Verletzungsrisiko erhöhen und zu einer schnelleren Abnutzung der Schuhe führen. Außerdem gibt es Crosstraining-Schuhe, die für leichtes Lauf- und Fitnesstraining geeignet sind.