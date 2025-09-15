Die besten Geschenkideen von Nike

Die besten Geschenkideen – empfohlen von Nike Trainer:innen
Einkaufs-Guide
Die Fitnessexpert:innen von Nike verraten, was sie ihren Liebsten in dieser Weihnachtssaison – und darüber hinaus – schenken werden.
Es gibt nichts Besseres, als deine Liebsten mit einem Geschenk zu überraschen, das sie begeistert und das sie wirklich häufig benutzen. Wenn du auf der Suche nach Geschenkideen von Nike für die Fitnessfans in deinem Leben bist, liegst du mit neuer Trainingsausrüstung oder gemütlicher Freizeitkleidung immer goldrichtig – egal, wie alt sie sind.
Nike Trainer:innen schätzen jede Art von Bewegung – ob Radfahren und Krafttraining oder Yoga und Power Walking. Deshalb haben wir drei von ihnen gebeten, ihre Geschenkideen von Nike vorzustellen.
(Verwandter Artikel: Die 7 besten Nike Geschenkideen für Läufer:innen)
Die Einkaufsliste von Nike Trainerin Betina Gozo
1. Kuscheliger Hoodie
Egal, ob Nike Trainerin Betina Gozo Klienten und Klientinnen durch harte Workouts coacht oder nach ihren eigenen Workouts entspannt: Ihr Nike Sportswear Phoenix Fleece gekürzter Hoodie ist immer mit dabei. Dieser locker sitzende Hoodie ist perfekt für aktive Menschen, die Wert auf Stil legen. Der Zwei-Wege-Reißverschluss des Hoodies sorgt für Vielseitigkeit und ermöglicht verschiedene Silhouetten.
2. Bequeme Leggings
„Die Nike Zenvy Leggings mit hohem Bund sind seit ihrer Markteinführung meine absoluten Favoriten“, sagt Gozo. „Ich trage sie zum Trainieren, zum Yoga oder einfach, wenn ich zu Hause bin oder Besorgungen mache. Sie fühlen sich toll an.“ Die 7/8-Länge ist ideal für ihre Größe von 1,60 m.
3. Niedliche Sets und Schuhe für Babys und Kleinkinder
Athleisure ist nicht nur für Erwachsene, sondern auch für die Babys und kleinen Kinder in deinem Leben. Gozo sagt, dass sie bei Nike unendlich viele Geschenkideen für die Kleinen ihrer Lieben findet. Für Babys empfiehlt sie den Nike Swoosh 1, der aus dem charakteristischen Flyknit-Material von Nike gefertigt ist und mit dem einfachen Klettverschlussriemen leicht geöffnet und geschlossen werden kann. Wenn du nach einem Geschenk für ein älteres Kind suchst, kannst du dich für den Slip-on Nike Dynamo Free entscheiden. Natürlich brauchst du zu jedem Schuh auch ein süßes, passendes Set. Gozos Favoriten sind das langärmlige Nike Ready, Set! oder das kurzärmlige Nike Set.
Die Einkaufsliste von Nike Trainerin Lauren Schramm
1. Coole Lifestyle-Schuhe
Wenn es etwas gibt, dem Nike Trainerin Lauren Schramm nicht widerstehen kann, dann ist es ein Sneaker in kräftigen, fröhlichen Farben. „Ich bekomme immer Komplimente, wenn ich meine Nike Vomero 5 Schuhe trage“, sagt sie. „Sie sind den ganzen Tag über bequem und passen zu jedem Outfit.“ Besonders gut gefällt ihr die Farbvariante im Pink.
2. Schicke Laufschuhe
„Allen, die mit dem Laufen beginnen möchten oder bereits viele Kilometer zurücklegen, kann ich den Nike Vomero Plus nur wärmstens empfehlen“, sagt Schramm. „Es fühlt sich an, als würde man auf einer Wolke laufen – mit ihm freue ich mich auf (fast) alle meine Läufe.“
3. Strapazierfähige Trainingsschuhe
Für alle, die ihre Freizeit im Fitnessstudio mit Springen, Gewichtheben und -schieben verbringen, empfiehlt Schramm den Metcon 10. „Dieses Modell ist noch flexibler und reaktionsfreudiger als die Vorgängerversionen, sodass du dich frei bewegen kannst“, sagt sie.
Die Einkaufsliste von Nike Trainer Jonah Kest
1. Atmungsaktive Shorts
„Die vielseitigen Nike Unlimited Dri-FIT 5 Shorts sind meine erste Wahl, weil sie sich mit mir bewegen – egal, ob ich einen Sonnengruß mache oder eine schnelle HIIT-Session absolviere“, sagt Nike Trainer Jonah Kest. „Das Innenfutter bietet gerade genug Halt, sodass ich keine zusätzliche Schicht benötige, und das Material fühlt sich leicht an – selbst in der Hitze von Miami.“
2. Eng anliegende Workout-Oberteile
Kest bevorzugt an wärmeren Tagen oder für besonders anstrengende Trainingseinheiten die Bewegungsfreiheit von Tanktops. Daher empfiehlt er, gleichgesinnten Sportfans das Nike Pro Dri-FIT Tight Sleeveless Fitness Top für Herren zu schenken. „Es gibt mir volle Bewegungsfreiheit für Armbalancen und fühlt sich fast schwerelos an“, sagt er.
3. Praktische Trainingstasche
Eine neue Sporttasche wissen fast alle zu schätzen – vor allem, wenn man regelmäßig unterwegs ist. Kests Favorit ist die Nike Brasilia Workout-Sporttasche. „Diese Tasche begleitet mich von Retreats und Studios bis zum Flughafen“, sagt er. „Die belüftete Schuhtasche hält meine Matte und Kleidung frisch und hat genau die richtige Größe für Wechselkleidung, meinen Laptop und Snacks für unterwegs.“
4. Leichte Straßenlaufschuhe
Wenn du ein Geschenk für begeisterte Straßenläufer:innen suchst, die für Geschwindigkeitstraining auch mal auf der Laufbahn zu finden sind, liegst du mit dem Nike Free Run 5.0 genau richtig. „Es fühlt sich an, als wäre man barfuß, aber mit genug Polster für Sprints oder lange Spaziergänge“, sagt Kest. „Ich ziehe sie nach meinen Kursen an und fühle mich immer noch leicht auf den Beinen.“
5. Vielseitige Yogamatte
Auch wenn man nicht jeden Tag Yoga macht, wissen die meisten eine schöne Yogamatte zu schätzen. Die Nike Reversible Yogamatte (4 mm) ist ein tolles Geschenk für alle, die daran erinnert werden müssen, sich nach dem Training oder einem langen Tag auf den Beinen Zeit zum Dehnen zu nehmen. Dieses Nike Geschenk ist die perfekte Wahl für alle, die Yoga praktizieren, egal welcher Art. „Ich habe auf dieser Matte überall unterrichtet, von Strandterrassen bis zu Resort-Dächern“, sagt Kest. „Eine Seite hat eine griffige Oberfläche, die mir hilft, nicht von der Matte zu rutschen, selbst wenn ich verschwitzt bin. Die andere Seite ist glatter, was sie zu einer großartigen Option für langsamere, entspannende Flows macht. Die Matte ist leicht genug, um sie auf Reisen mitzunehmen, aber dennoch stützend.“