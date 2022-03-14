Die besten Trainingshandschuhe von Nike für die härtesten Workouts
Einkaufs-Guide
Mit den besten Handschuhen von Nike für Gewichtheben und Workouts schützt du deine Hände und hast einen sichereren Griff.
Egal, ob du jeden Tag ins Fitnessstudio gehst oder nur manchmal Gewichte stemmst: Wir wissen alle, wie frustrierend es sein kann, wenn kleine Dinge wie Blasen, Hornhaut oder verschwitzte, rutschige Hände ein gutes Training durchkreuzen. Trainingshandschuhe können Probleme wie diese verhindern und gleichzeitig einen besseren Grip und Schutz ermöglichen. Damit du deine Ziele ohne Verletzungen erreichst und deine Kraft und Ausdauer verbessern kannst, schützen die gepolsterten Gewichtheber-Handschuhe von Nike nicht nur die Hände, sondern auch das Handgelenk. Aber worauf solltest du bei guten Handschuhen zum Gewichtheben achten? Die Antwort erfährst du hier.
Die besten Workout-Handschuhe von Nike
Die Nike Gym Premium Handschuhe bieten dir beim Gewichtheben mehr Halt, Schutz und einen sicheren Griff, ganz gleich ob du Neuling oder erfahrene CrossFit-Athlet:in bist. Sie sind mit einer hochverdichteten Schaumstoffpolsterung ausgestattet, die deine Handflächen schützt und außerdem für einen rutschfesten Griff sorgt. Kleine Löcher an den Handflächen und ein leichtes, atmungsaktives Mesh-Material am Handrücken lassen die Luft zirkulieren, damit du keine verschwitzten Hände bekommst. Ein Klettverschluss, der sich ums Handgelenk legt, bietet zusätzliche Stützkraft. Für ein schnelles An- und Ausziehen nach dem Workout sind die Handschuhe außerdem mit Zuglaschen versehen.
Die Vorteile von Gewichtheber-Handschuhen
Besserer Grip: Verschwitzte Hände können das Halten von Gewichten erschweren. Viele Gewichtheberinnen und Gewichtheber verwenden deshalb Kreide, die aber die Haut und Lunge reizen kann und sich nach dem Training manchmal nur mit Mühe entfernen lässt. Trainingshandschuhe können beim Stemmen von schweren Gewichten oder bei Klimmzügen für einen besseren Griff sorgen, sodass du beispielsweise nicht so schnell abrutschst. Für einen noch sichereren Grip bei Workouts wie Kreuzheben, wo du ein auf dem Boden liegendes Gewicht hochhebst, kannst du zusätzlich zu den Handschuhen auch Handgelenkbandagen verwenden.
Verletzungsschutz: Gewichtheben kann die Sehnen in den Fingern mit der Zeit verkürzen und mikroskopisch kleine Risse verursachen, was in einigen Fällen zu Sehnenentzündungen führt. Das Tragen von Trainingshandschuhen hilft hier, die Finger, Hände und Handgelenke zu schützen und zu stützen. Auch wenn Gewichtheber-Handschuhe nicht dazu verwendet werden sollten, Verletzungen zu beheben bzw. gänzlich zu vermeiden, können sie ein ergänzendes Hilfsmittel sein, um persönliche Rekorde ohne zusätzliche Beschwerden zu erreichen.
Verhinderung von Hornhaut und Blasen: Beim Gewichtheben ohne Handschuhe entsteht oftmals eine Reibung zwischen den Händen und Gewichten, was mit der Zeit Hornhaut oder Blasen verursachen kann. Eingerissene oder aufgeplatzte Hornhaut ist oftmals ziemlich schmerzhaft und lässt das Gewichtheben schnell zur Qual werden.
Stützt das Handgelenk: Viele Gewichtheber-Handschuhe stützen und stabilisieren das Handgelenk beim Kraftsport. Dadurch lässt sich der Druck auf die Nerven im Handgelenk mindern, der sonst zu Taubheit und Kribbeln in den Händen und Fingern führen kann. Obwohl manche Gewichtheber-Handschuhe das Handgelenk stützen, solltest du dich auch über andere gezielte Präventionsübungen informieren, um auf die konkreten Herausforderungen beim Gewichtheben vorbereitet zu sein.
Häufig gestellte Fragen
Brauche ich als Neuling eigentlich Workout-Handschuhe?
Wenn du mit dem Gewichtheben gerade erst anfängst, ist es durchaus eine gute Idee, mal mit und mal ohne Handschuhe zu trainieren. Ohne Handschuhe kannst du nämlich erst einmal deine Griffkraft stärken. Doch sobald du schwerere Gewichte hebst und dich daran gewöhnst, geben dir Handschuhe mehr Schutz und Support.
Eignen sich Gewichtheber-Handschuhe für Klimmzüge und Kreuzheben?
Wenn du Gewichtheber-Handschuhe für Übungen wie Klimmzüge mit Ober- oder Untergriff verwenden möchtest, achte darauf, dass sie nicht zu dick sind. Dicke Stoffschichten machen es nämlich schwieriger zu greifen, wodurch du vielleicht nicht so viele Wiederholungen machen kannst, wie du normalerweise schaffen würdest. Wenn du aber schnell schwitzige Hände oder Hornhaut bekommst, kann der Handflächenschutz von Gym-Handschuhen dafür sorgen, dass du keine vorzeitige Auszeit nehmen musst.