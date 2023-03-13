Bien porter un pantalon de survêtement Nike
Conseils mode
Profite du confort et du style de ces modèles, partout et à tout moment.
On relègue souvent les pantalons de survêtement au second plan. Pourtant, ils sont ultra-faciles à porter pour se détendre à la maison ou pour aller à la salle de sport. Mais qui a dit qu'ils ne pouvaient pas être stylés ? Bien porter un pantalon de survêt' passe par cette question : quelle partie de ta tenue veux-tu mettre en avant ?
Est-ce que tout ton look tourne autour de l'originalité de tes nouvelles sneakers ? Si oui, opte pour un survêtement neutre resserré aux chevilles, pour bien montrer tes chaussures. Envie d'enfiler rapidement un sweat oversize ? Les modèles courts sont une alternative confortable aux jeans.
Les survêtements ont tout bon : tu peux créer un look pour le quotidien décontracté et confortable, sans faire l'impasse sur le style ! Ci-dessous, découvre six façons de bien porter un pantalon de survêtement.
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Bien porter un pantalon de survêtement
1.Pantalon ample en velours, sweat à col ras-du-cou et sneakers Blazer
Quand on travaille chez soi, on connaît ce dilemme du : je m'habille, ou je reste en pyjama ? Avec ce survêtement, on a trouvé le bon compromis. La coupe oversize est décontractée et confortable. Le velours côtelé donne un côté plus habillé, surtout si tu optes pour un look noir épuré. Pour rester dans la sobriété, ajoute un sweat à col ras-du-cou oversize et une paire de Nike Blazer, toujours ultra-stylée.
2.Pantalon en tissu Fleece, tee-shirt, manteau workwear et Air Pegasus
Les jours de repos, mets-toi dans l'ambiance décontractée avec un pantalon confortable. Dans l'idée : un survêt' en tissu Fleece, un manteau workwear bien structuré et une paire de sneakers Air Pegasus un peu rétro. De quoi profiter d'un jour de repos dans le confort, le style en plus. Voilà comment porter un pantalon de survêtement gris. Simple et efficace.
3.Pantalon tech Fleece, t-shirt à motif et Metcon
Tu ne jures que par les survêtements pour aller au sport ? Sublime ton style sportif en apportant originalité et modernité à ton look. Associe un pantalon Tech Fleece avec un t-shirt à motif. Parfait pour une séance de renforcement ou juste après, pour aller boire un smoothie entre potes. Il te suffira d'enfiler tes sneakers d'entraînement préférées, et le tour est joué !
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4.Pantalon taille haute en tissu Fleece, débardeur court et Air Bliss
Pour créer une tenue harmonieuse, le mieux est de bien penser aux volumes. Par exemple, un survêt' taille haute oversize et un débardeur court vont bien contraster et constituer une association forte. En plus, on peut facilement enfiler une chemise par-dessus ou une veste en denim. C'est l'idéal pour apporter une touche d'originalité quand on va boire un café ou faire du shopping. Pense juste à porter des chaussures confortables pour trimbaler tes achats pendant des heures.
5.Survêtement à ourlet ouvert, veste douce et Vomero
Même quand le côté cozy passe avant tout, nul besoin de mettre le style de côté. Avec un survêtement ample et une veste toute douce, tu auras l'impression d'être sous une couette. Les différentes textures (et la touche de couleur vive) rendent la tenue plus stylée. Ajoute à tout ça une chaussure du moment, comme la Vomero, et tu obtiendras un ensemble de survêt' cool et confortable.
6.Pantalon Tech Fleece, sweat à col ras-du-cou et Dunk
Pour les personnes qui n'osent pas sortir de chez elles en survêt', cette tenue stylée est parfaite. C'est simple : il suffit de troquer ton pantalon pour un pantalon de survêtement aux détails soignés. Des poches à zip et un cordon de serrage qui contrastent, par exemple. Associe-le à un t-shirt à manches longues ou à un sweat à col ras-du-cou et complète le tout d'une sneaker classique, comme la Dunk bicolore. Simples et épurées, les lignes de cette tenue boostent instantanément ton style.
Rédaction : Aemilia Madden