Idées de tenues monochromes Nike

Les tenues monochromes te permettent d'affirmer ta personnalité tout en simplicité. Si tu manques de temps ou si tu cherches à optimiser le potentiel de ta garde-robe, l'association de vêtements d'une même famille de couleurs peut te permettre de jouer avec d'autres aspects de ta tenue, comme la texture ou la silhouette.

Pour faire du vélo en salle ou te rendre au bureau, Nike propose une gamme de vêtements à combiner, assortir et associer pour créer des tenues monochromes naturellement stylées.

Découvre ci-dessous des manières simples d'affirmer ton style avec ces basiques Nike.