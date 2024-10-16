Le meilleur équipement de running Nike pour l'hiver disponible en ce moment
Guide d'achat
Des hauts isolants aux chaussures conçues pour la neige, l'hiver n'entravera pas tes runs avec un équipement Nike adapté.
Pour les fans de running par grand froid, la course dans la neige peut être un rite de passage. Avec un bon équipement adapté au running dans la neige fondue, rien ne pourra t'empêcher d'enfiler tes chaussures pour avaler les kilomètres en hiver.
Que ton parcours de running soit recouvert d'une croûte de neige dure ou balayé par un vent de face glacial, ce guide d'achat t'aidera à trouver le meilleur équipement d'hiver pour plus de chaleur et de confort.
(Contenu apparenté : 4 conseils de pros pour courir par temps froid)
Le meilleur équipement de running Nike pour l'hiver
1. Vestes de running Nike Therma-FIT
Avantages :
- Retient la chaleur corporelle
- Fentes d'aération ajustables
- Légèreté
Ces vestes de running légères sont conçues pour te maintenir au chaud par grand froid. La technologie Nike Therma-FIT retient la chaleur corporelle et protège de la neige ou de la pluie avec sa finition déperlante. Les perforations favorisent l'aération.
Certaines vestes dotées de cette technologie disposent de systèmes d'aération supplémentaires pour la circulation de l'air. D'autres modèles sont faciles à ranger dans un sac si tu as besoin d'enlever une couche. Certaines vestes disposent d'une capuche qui peut être repliée dans le col.
(Contenu apparenté : Les meilleures vestes et vestes sans manches Nike Running à porter en toute saison)
2. Vestes de running Nike Therma-FIT
Avantages :
- Retient la chaleur corporelle
- Finition déperlante
- Fentes d'aération ajustables
- Poches à zip faciles d'accès
Tu n'as pas toujours besoin d'un équipement complet par temps froid. Quand il fait froid mais beau, par exemple. La veste sans manches Nike Therma-FIT est un indispensable pour le running, idéale quand tu n'as pas besoin de te couvrir entièrement.
Certaines vestes de running Nike intègrent des fentes à zip que tu peux utiliser en portant des gants. Les poches à zip offrent un rangement sûr pour tes affaires pendant ton run.
3. Pantalons de running Nike résistants à l'eau
Avantages :
- Finition déperlante
- Plusieurs poches
- Coupe ample
Pour une coupe plus ample qu'un legging, tu peux opter pour un pantalon de running Nike résistant à l'eau, qui te gardera bien au sec pendant le run. Ils disposent aussi de plusieurs poches pratiques pour ranger tes affaires.
4. Cache-cous, tours de cou et snoods Nike
Avantages :
- Retient la chaleur corporelle
- Protection ajustée
- Modèles ajustables
- Motifs réfléchissants intégrés
Le visage et le cou sont souvent les premières zones qui souffrent quand on court dans le vent ou la neige. Opte pour un cache-cou ou un snood pour braver la météo.
Tu peux choisir un snood ajusté qui retient la chaleur corporelle, assure la respirabilité et évacue la transpiration avant qu'elle ne refroidisse sur la peau. Ces snoods couvrent les oreilles et restent en place pendant le run.
Si tu préfères un modèle convertible, opte pour un cache-cou Nike Therma-FIT 360 qui intègre une technologie conçue pour conserver la chaleur, et qui peut être replié pour un bon ajustement sur le visage. Intégrant des éléments réfléchissants, ce cache-cou est idéal pour les journées d'hiver sombres.
Tu peux aussi opter pour un tour de cou de running matelassé Nike pour plus de chaleur, grâce à son isolation synthétique et sa technologie de régulation de la chaleur Nike Therma-FIT. Ce tour de cou, pensé comme une écharpe, est aussi résistant à l'eau.
(Contenu apparenté : Le meilleur équipement de randonnée Nike pour l'hiver)
5. Gants de running Nike
Avantages :
- Doigts tactiles
- Évacue la transpiration
- Poignets ajustés pour conserver la chaleur
Les gants peuvent t'aider à tenir le coup en gardant tes mains au chaud quand les températures chutent. Que tu préfères des gants fins pour plus de légèreté ou des gants en Fleece pour une chaleur optimale, les gants de running Nike protègeront tes mains du bout des doigts jusqu'aux poignets. Ils intègrent des poignets ajustés pour conserver la chaleur et une technologie anti-transpirante pour garder les mains au sec.
Et cerise sur le gâteau : pas besoin de les enlever pour changer de musique sur ta playlist de running ou prendre une photo avec ton équipe. Les zones adhérentes en silicone sur le pouce et l'index sont compatibles avec les écrans tactiles.
(Contenu apparenté : Les meilleurs gants de running Nike)
6. Bandeaux et bonnets de running en Fleece Nike
Avantages :
- Tissu Fleece doux
- Maintien optimal
- Évacue la transpiration
Pour protéger tes oreilles du froid glacial pendant tes runs en extérieur, opte pour des bandeaux en Fleece Nike avec une tenue ajustée qui reste bien en place quand tu cours. Tu peux choisir entre un bandeau en Fleece douillet à poils longs pour un toucher chaud et doux contre la peau, ou un bandeau duveteux doublé en Fleece.
Et si tu préfères garder la tête couverte, opte pour un bonnet de running Nike. Certains sont fabriqués en tissu extensible pour un maintien ajusté (comme les bonnets courts), et d'autres sont composés de matières anti-transpirantes et de fil tricoté, comme un bonnet traditionnel. Fais ton choix et enfile un bandeau ou un bonnet pour te couvrir les oreilles avec un tissu doux et molletonné.
7. Chaussettes Nike pour temps froid
Avantages :
- Mélange de laine respirant
- Évacue la transpiration
- Amorti sous le pied
Disponibles en tailles homme et femme, les chaussettes mi-mollet épaisses Nike Everyday Wool sont idéales pour les activités par temps froid.
Ces chaussettes en mesh allient chaleur et matières respirantes.
8. Chaussures de trail Nike Pegasus en GORE-TEX
Avantages :
- Imperméable
- Motif adhérent sur la semelle
- Stabilité sur terrains variés
Les chaussures résistantes Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX sont indispensables pour les trails dans la neige fondue. La technologie imperméable GORE-TEX garde les pieds au sec. Le col autour de la cheville empêche l'eau et la neige de s'infiltrer dans la chaussure. Même avec cette protection supplémentaire, les chaussures de trail Nike Pegasus restent légères et confortables.
La semelle intermédiaire ReactX assure une foulée dynamique et réactive sur différents terrains. La pointe imprimée en 3D est plus résistante et protège bien le pied : parfait pour le trail et sur la route.
(Contenu apparenté : Les quatre meilleures chaussures Nike pour le running par temps froid)
9. Chaussure de running sur route Nike Winflo 11 GORE-TEX
Avantages :
- Empeigne imperméable
- Avant-pied spacieux
- Respirabilité améliorée
Si on devait trouver l'équivalent d'une veste chaude pour les pieds, ce serait la Nike Winflo 11 GORE-TEX. Mousse Cushlon 3.0, unité Nike Air sur toute la longueur de la semelle intermédiaire, bande élastique au milieu du pied, avant-pied large. De quoi assurer un confort total. L'empeigne imperméable garde tes orteils au sec.
(Contenu apparenté : Comment choisir vos chaussures de running d'hiver ?)
Rédaction : Emily Shiffer