Les meilleurs sweats à capuche de basketball Nike disponibles en ce moment

Pour rester au chaud et afficher un look décontracté pendant les échauffements d'avant-match, sur le banc de touche ou dans les gradins, les sweats à capuche de basket Nike cochent toutes les cases du vêtement de sport haute performance par excellence.

Ces pulls et sweats à capuche de basket à zip Nike sont fabriqués dans des matières premium qui évacuent la transpiration et présentent une coupe ample et confortable. Les athlètes peuvent ainsi effectuer un tir à 3 points ou un lancer franc tout en bénéficiant d'une mobilité et d'un confort optimaux du haut du corps.

Nike a développé toute une sélection de sweats à capuche pour le basket, avec des matières et des coupes adaptées, pour que les athlètes puissent rester au chaud tout en ayant du style sur le terrain et en dehors. Découvre ci-dessous notre sélection de sweats à capuche Nike Basketball.