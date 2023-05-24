Comment porter un legging pour une sortie
Conseils mode
Découvre six idées de tenues stylées avec cet essentiel confortable qui va avec tout.
Le style sportswear décontracté est devenu un must pour travailler chez soi ou faire du shopping le weekend. Le legging est une valeur sûre qui va avec tout.
Notre conseil mode : porte ton legging Nike préféré avec une veste sportive ou un pull oversize. Et pour tes chaussures ? Une paire de sneakers stylée est le choix confortable pour compléter n'importe quelle tenue comportant un legging.
(Contenu apparenté : Les meilleurs leggings d'entraînement Nike pour femme)
N'hésite pas à jouer sur les couleurs et les textures. C'est le moment de sortir ton manteau stylé ou tes sneakers colorées. Choisis des pièces que tu porterais d'habitude avec d'autres pantalons, comme un jean délavé, ou même une robe débardeur confortable.
Voici nos six idées de tenues à porter avec un legging pour une sortie, que ce soit un cours de yoga le weekend ou un moment de détente autour d'un café avec des potes.
6 façons de porter un legging pour une sortie
1.Retour aux basiques
Le seul problème avec les leggings noirs, c'est qu'ils vont avec tout. Alors, comment choisir ? Si tu hésites, joue la carte de la simplicité et opte pour un style neutre.
Pour un look irréprochable et sans effort, porte-le avec un polo noir assorti, une veste aviateur classique et des Air Max épurées. Tu as prévu une session shopping ou un café entre potes ? Un ensemble décontracté avec un legging doux à taille haute est le choix gagnant.
2.Touche de rouge
Il y a des jours où tu veux te démarquer. C'est l'occasion parfaite de troquer ton legging noir basique pour une couleur percutante, comme le rouge.
Porte-le avec un t-shirt aux détails rouges pour un look assorti. Une paire de sneakers blanches classiques (comme la Air Force 1) viendra équilibrer le tout. Notre tote bag Nike Futura est un sac-repas isolant, mais tu peux aussi l'utiliser comme fourre-tout pour les snacks et les essentiels du quotidien.
3.Vêtements d'extérieur stylés
Si tu as un faible pour les leggings noirs classiques, essaye notre legging Nike Zenvy. Un basique confortable pour un brunch décontracté le weekend ou une soirée au restaurant en semaine. Notre astuce pour sublimer une tenue minimaliste : ajoute un manteau au style unique. Ici, la veste en peluche Nike Swoosh vient transformer le look. Et pour la petite touche qui fait toute la différence, choisis une paire de sneakers colorées.
4.Associations esthétiques
Tu cherches une tenue à porter avec ton legging le weekend ? C'est le moment d'oser les imprimés cools et les touches de couleurs. Pars sur une base neutre : un débardeur côtelé et un legging gris. Ajoute ensuite une veste abstraite et des VaporMax colorées pour une tenue créative et haute en couleurs. Ta tenue est une œuvre d'art. Laisse libre cours à ta créativité.
5.Nouveaux tons neutres
Tu veux faire simple, mais tu ne sais pas quoi porter ? Choisis un legging vert sauge et ajoute des basiques blanc et beige comme une casquette de baseball, un sweat ou un pull oversize à col ras-du-cou. Un sac à bandoulière apportera la touche finale.
6.Après l'entraînement
Comment faire les jours où tu passes directement d'une séance d'entraînement à une sortie shopping ou entre potes ? Pour ne pas te tromper, mets l'accent sur la fonctionnalité. Mais pas question de sacrifier le style ! Choisis des sneakers et un coupe-vent assorti dans une combinaison de couleurs fun. Même dans les salles de sport les plus obscures, tu n'as pas fini de captiver.
Words by Aemilia Madden