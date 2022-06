Les meilleurs leggings taille haute Nike pour toutes les activités

Les leggings de yoga taille haute Nike, comme ceux de la collection Nike Yoga Luxe, sont conçus pour épouser les formes du corps avec une taille sculptante qui arrive juste au-dessus du nombril. Leur conception opaque permet de se pencher et de s'étirer en toute confiance. Le tissu Nike Infinalon est plus fin, plus léger et aussi plus résistant que les matières Nike traditionnelles. Il offre une légère sensation de compression tout en gardant la peau au sec pendant vos exercices de respiration, vos étirements et l'enchaînement des postures. Certains modèles sont équipés d'un étrier au niveau du pied avec une ouverture pour le talon, vous offrant plus de confort et de maintien tout au long de votre séance.