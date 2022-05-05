Les meilleurs leggings taille haute Nike pour toutes les activités

Guide d'achat

Ces leggings Nike épousent la silhouette pour vous offrir un maximum de confort lorsque vous bougez.

Dernière mise à jour : 18 novembre 2022
5 min. de lecture
Les meilleurs leggings taille haute Nike pour toutes les activités

Enfiler un legging que vous aimez peut vous apporter confort, maintien et confiance en vous dans n'importe quelle activité. Les modèles taille haute restent en place et couvrent bien, ce qui vous permet de bouger librement. Découvrez les caractéristiques clés que doit avoir un legging taille haute, ainsi que les meilleurs modèles Nike à essayer.

Caractérisques clés d'un legging taille haute

  1. 1.Longueur

    Nike propose des leggings taille haute longs et 7/8. Même si cela peut varier d'une personne à une autre, les modèles longs sont conçus pour arriver au niveau de la cheville, tandis que les leggings 7/8 s'arrêtent généralement au milieu du mollet. Choisissez l'une des deux longueurs en fonction de vos préférences personnelles et de la protection que vous recherchez.

  2. 2.Tissu

    Lorsque vous recherchez un legging de qualité, faites le test du squat. Pour cela, enfilez le legging et effectuez un squat complet ou penchez-vous en avant pour toucher vos orteils devant le miroir, pour vérifier que la peau ou vos sous-vêtements ne sont pas visibles au travers. Les modèles Nike, comme le legging Nike Yoga Dri-FIT Luxe Infinalon opaque, sont conçus pour réussir le test du squat. Ils sont fabriqués dans un mélange de nylon, d'élasthanne et de polyester.

    Si vous prévoyez de porter un legging pour faire du sport, optez pour un modèle fabriqué dans des matières évacuant la transpiration, comme la matière Nike Dri-FIT qui contribue à l'évaporation rapide de l'humidité pour vous permettre de rester au sec et de bénéficier d'un maximum de fraîcheur. Si vous voulez porter un legging par temps froid, optez pour les modèles Nike Therma-FIT, conçus pour retenir la chaleur tout en étant légers.

  3. 3.Coupe

    Un legging doit être ajusté et appliquer une légère compression, sans pour autant s'enfoncer dans la peau au niveau de la taille ni entraver les mouvements ou la respiration. Nike propose des leggings allant de la taille XS à 3X, en plus des tailles maternité. Le legging de maternité taille haute Nike One (M) est conçu pour être flexible et pour couvrir et maintenir le ventre des femmes enceintes. Il est également étudié pour offrir une tenue confortable tout au long de la grossesse.

    Voir les leggings de maternité Nike

  4. 4.Poches

    S'il vous faut des solutions de rangement pratiques pour vos essentiels, comme un téléphone, des clés ou une carte, optez pour un legging taille haute équipé de poches discrètes.

    Voir les leggings taille haute Nike avec poches

Les meilleurs leggings taille haute Nike par activité

Yoga

Les leggings de yoga taille haute Nike, comme ceux de la collection Nike Yoga Luxe, sont conçus pour épouser les formes du corps avec une taille sculptante qui arrive juste au-dessus du nombril. Leur conception opaque permet de se pencher et de s'étirer en toute confiance. Le tissu Nike Infinalon est plus fin, plus léger et aussi plus résistant que les matières Nike traditionnelles. Il offre une légère sensation de compression tout en gardant la peau au sec pendant vos exercices de respiration, vos étirements et l'enchaînement des postures. Certains modèles sont équipés d'un étrier au niveau du pied avec une ouverture pour le talon, vous offrant plus de confort et de maintien tout au long de votre séance.

Lifestyle

Si vous cherchez un legging pour le quotidien ou pour vous détendre, optez pour un modèle lifestyle Nike, comme le legging taille haute Nike Sportswear Essentials. Ces leggings sont fabriqués dans un mélange haute qualité de coton, de polyester et d'élasthanne. Leur coupe taille haute profilée repose sur les hanches pour un confort qui épouse votre silhouette, tandis que la taille extensible offre une tenue ajustée et confortable. Nike propose des modèles de base entièrement noirs, mais aussi des modèles aux coloris audacieux, dans une gamme de prix souvent inférieure à celle des leggings de yoga ou de training Nike.

Training et fitness

Cette vaste collection de leggings inclut des modèles polyvalents conçus pour vos entraînements en salle de sport, comme l'entraînement fractionné de haute intensité, la musculation ou le CrossFit. De nombreux modèles faits pour les entraînements intenses sont fabriqués avec le tissu Nike Dri-FIT qui évacue la transpiration. Par exemple, les leggings Nike Pro Dri-FIT sont à la fois extensibles et près du corps, et la taille haute équipée d'un élastique Nike Pro couvre bien la ceinture abdominale lorsque vous vous penchez, vous étirez et bougez. Certains modèles sont fabriqués avec des fibres de polyester recyclé provenant de bouteilles en plastique qui sont nettoyées, broyées en flocons puis transformées en granulés. Ces granulés sont ensuite chauffés et filés pour obtenir un nouveau fil de haute qualité.

Questions fréquemment posées

Quelle taille choisir pour un legging ?
Un legging doit être ajusté et appliquer une légère compression, sans pour autant s'enfoncer dans la peau au niveau de la taille ni entraver les mouvements ou la respiration. Nike propose des leggings allant de la taille XS à 3X, en plus des tailles maternité. Pour en savoir plus sur les tailles et les coupes, consultez les guides des tailles Nike.
Pourquoi mon legging taille haute roule-t-il au niveau de la ceinture ?
Un legging mal ajusté ou fabriqué dans un tissu fin de mauvaise qualité aura tendance à glisser ou à rouler lorsque vous bougez. Pour trouver un legging qui reste bien en place, assurez-vous de le prendre dans la bonne taille. Un legging doit être ajusté et appliquer une légère compression, sans pour autant s'enfoncer dans la peau au niveau de la taille ni entraver les mouvements ou la respiration. Privilégiez également les tissus de qualité, comme la matière Nike Dri-FIT, ainsi qu'une ceinture ajustée et confortable.
Qu'est-ce qu'un legging « squat-proof » ?
Un legging squat-proof est un legging qui ne devient pas transparent lorsqu'il est étiré. Pour faire passer le test du squat à un legging, enfilez-le et effectuez un squat complet ou penchez-vous en avant pour toucher vos orteils devant le miroir. En bougeant, assurez-vous que la matière n'est pas trop fine une fois étirée et qu'elle ne laisse pas entrevoir la peau ou les sous-vêtements.

Rédaction : Lindsay Frankel

Date de première publication : 5 mai 2022