Comment nettoyer un tapis de yoga en 7 étapes rapides

Rien de tel qu'un tapis de yoga propre pour une séance de yoga sous le signe du renouveau. Un tapis de yoga régulièrement et correctement nettoyé est plus résistant et hygiénique. Nettoyer correctement ton tapis de yoga Nike te prendra seulement quelques minutes et nécessite des ingrédients que tu dois probablement déjà avoir à la maison.

Après ton prochain savasana, nettoie ton tapis de yoga en profondeur pour prolonger sa durée de vie.

(Contenu apparenté : Comment utiliser les blocs de yoga : 5 postures à essayer)