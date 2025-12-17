Les 9 bienfaits du hot yoga pour un corps et un esprit plus sains

Pourquoi c'est important : Tout type de pratique du mouvement peut avoir un effet sur l'humeur et la santé mentale, et le hot yoga ne fait pas exception, car cela procure un soutien émotionnel.

Faire des exercices doux et basés sur la respiration comme le yoga peut non seulement aider physiquement à la santé pulmonaire, mais aussi réduire le stress et l'anxiété.

Le yoga et la méditation peuvent contribuer à réduire les symptômes de l'anxiété et de la dépression, selon Harvard Health. Cela peut s'expliquer en partie par le fait que le yoga renforce le cerveau de manière essentielle, ce qui profite à la mémoire, à l'attention, à la conscience, à la pensée et au langage. En gros, cela permet à ton cerveau de fonctionner plus efficacement à tous les niveaux, y compris dans le traitement des émotions.

Une étude datée du mois d'août 2019, publiée dans le Journal of Alternative and Complementary Medicine, a montré qu'un stage de hot yoga de huit semaines réduisait les symptômes de dépression chez les femmes adultes, notamment la mauvaise hygiène de vie et la limitation des fonctions cognitives.

Même les personnes souffrant de troubles dépressifs majeurs peuvent ressentir un certain soulagement. Une étude publiée en mars 2023 dans la revue Frontiers in Psychiatry a révélé que, par rapport à un groupe témoin, les personnes qui pratiquaient le yoga voyaient leurs symptômes dépressifs s'améliorer.