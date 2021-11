Les 9 bienfaits du hot yoga pour un corps et un esprit plus sains

Le yoga vous donne la possibilité de détendre votre esprit, de vous concentrer sur votre respiration et de réaliser diverses postures en effectuant des mouvements rythmés par vos inspirations et expirations. Certaines séances de yoga se pratiquent dans un studio chauffé, afin de vous proposer un entraînement encore plus intense.

Une salle chauffée crée un environnement comparable au sauna, ancre votre esprit dans le présent tout en vous aidant à vous détendre et à faire retomber le stress. Un entraînement en salle chauffée est plus intense pour votre cœur et vos poumons et, tout comme le yoga en salle non chauffée, vous permet d'améliorer votre force et votre souplesse.

Hot yoga ou yoga Bikram

Les désignations hot yoga et yoga Bikram sont parfois utilisées indifféremment, mais il ne s'agit pas exactement des mêmes disciplines. Le yoga Bikram est composé de 26 postures répétées pendant une séance qui dure habituellement au maximum 90 minutes. La salle est chauffée jusqu'à 40 °C, et les séances sont généralement plus calmes, sans musique ni mantra.

Le hot yoga est un terme plus générique qui désigne une pratique en salle chauffée entre 26 et 38 °C. Il peut également inclure différentes postures, en fonction du studio et du professeur. Contrairement au yoga Bikram, le hot yoga se pratique souvent en musique.

La chaleur du hot yoga accentue la difficulté, mais elle apporte également des bienfaits physiques et mentaux.