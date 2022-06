Comment l'exercice physique réduit-il le stress ?

L'exercice physique déclenche également la libération de molécules qui stimulent le cerveau, telles que le facteur neurotrophique dérivé du cerveau (BDNF), des endorphines et d'autres neurotransmetteurs induisant une sensation de bien-être, comme la sérotonine et la dopamine.



Les protéines comme le BDNF entretiennent la santé de vos neurones et favorisent le développement de nouveaux neurones lors du processus appelé neurogenèse. La neurogenèse a une incidence directe sur l'hippocampe, à savoir la région du cerveau associée à l'apprentissage, la mémoire et la régulation de l'anxiété et du stress.



Le stress inhibe la neurogenèse adulte, entraînant une diminution de la taille de l'hippocampe et un affaiblissement de son fonctionnement. Le niveau de stress s'en retrouve amplifié, ce qui peut mener à l'apparition de troubles comme la dépression. Des études d'IRM montrent que l'hippocampe des personnes souffrant de dépression sévère présente un volume 10 % inférieur à celui de personnes ne souffrant pas de dépression.



Il s'avère que les activités physiques aérobies, comme le running, ont un effet particulièrement positif sur l'hippocampe. Un essai clinique de 2014 a révélé que trois entraînements aérobies de 30 minutes réalisés chaque semaine pendant trois mois entraînaient une augmentation de 16,5 % du volume de l'hippocampe.



Les endorphines libérées durant l'exercice permettent de mieux gérer le stress. Ce sont des analgésiques, ou antidouleurs naturels. Lorsqu'elles se fixent sur les récepteurs opioïdes de votre cerveau, elles réduisent la sensation de douleur et produisent un sentiment de bonheur. Si vous avez déjà ressenti ce qu'on appelle l'ivresse du runner, vous savez désormais à quoi est dû ce phénomène.



D'autres neurotransmetteurs du bien-être libérés durant l'exercice, comme la dopamine et la sérotonine, combattent également le stress. Ils régulent les systèmes de plaisir et de récompense du cerveau, ce qui régule l'humeur et booste l'optimisme. Le stress chronique diminue le niveau de dopamine dans le cerveau, mais le sport peut contribuer à le rétablir.



En réalité, une activité physique régulière restructure le cerveau au fil du temps. Vous observerez une hausse du taux de dopamine circulant dans votre organisme, avec plus de récepteurs disponibles. Concrètement, vous ressentirez plus facilement de la joie et moins de stress.



Dans le cadre d'une étude publiée en 2014, des chercheurs ont mesuré le rythme cardiaque, la tension artérielle, le taux de cortisol et l'humeur rapportée d'un groupe de participants, avant et après une tâche stressante. Les participants faisant régulièrement de l'exercice conservaient un rythme cardiaque plus faible et une humeur plus stable tout au long de la tâche en question. Les chercheurs ont ainsi conclu que l'exercice physique pouvait améliorer la résilience émotionnelle et la réponse au stress.