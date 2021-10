9 postures de yoga pour réduire le stress

Le hatha yoga, par exemple, est l'un des types de yoga les plus courants et permet aux yogis débutants de réduire le stress grâce à son rythme plus lent et ses mouvements plus doux. Voici les composantes de base du hatha yoga (et du yoga en général) :

Postures (Asanas) : Ce sont des mouvements de différents niveaux de difficulté, qui font appel à l'équilibre, à la force et aux étirements.

Respiration (Pranayama) : En passant d'une posture à une autre, vos inspirations et expirations doivent être calées sur vos mouvements. Cela vous aide à apaiser votre corps et votre esprit, pour que vous puissiez vous focaliser sur le moment présent. Le fait de se concentrer sur la respiration par le nez facilite la relaxation et peut contribuer à réduire l'anxiété.

Méditation (Dhyana) : Beaucoup de cours de yoga débutent et se terminent assis ou couché sur le sol dans le silence complet. Cela entraîne votre corps et votre esprit à vivre le moment présent, pour que vous puissiez profiter pleinement de votre pratique.

Le fait de pratiquer des exercices de respiration et des postures de yoga permet non seulement de réduire le stress, mais également de relâcher les tensions physiques. Pour vous aider à savoir quelles sont les postures efficaces pour réduire le stress, nous vous avons préparé une liste.

Ces mouvements sont simples et réparateurs, et vous n'avez pas besoin d'être un grand yogi pour les reproduire. Chaque posture a ses propres vertus, contribuant par exemple à soulager les maux de tête, à lutter contre l'insomnie et à restaurer votre système nerveux et lymphatique.