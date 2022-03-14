Les neuf bienfaits du running

Vous avez probablement déjà entendu que démarrer un programme sportif pouvait augmenter la sensation de faim, ou peut-être l'avez-vous déjà vécu. En fait, il existe des preuves scientifiques à cela : certaines études ont révélé que l'appétit augmente lorsqu'on démarre un nouveau programme sportif. Cependant, une autre étude suggère que les hormones de la faim et la consommation de nourriture pouvaient diminuer à la suite d'un run.

Par exemple, dans le cadre d'une étude, un groupe de runners devait courir 105 minutes sur un tapis de course ou effectuer une période de repos. Les chercheurs ont découvert que les participants présentaient un taux plus faible d'hormones de la faim ainsi qu'une baisse générale de l'appétit après l'entraînement de running, en comparaison avec la période de repos. Une autre étude réalisée sur des coureurs de fond a révélé que le fait de participer à un run de 20 km contribuait à réduire les taux d'hormone de la faim et la consommation de nourriture de manière générale.

Cependant, gardez à l'esprit que, même si vous avez moins faim, vous avez toujours besoin de recharger votre corps pour que vos muscles puissent récupérer, conserver un niveau d'énergie suffisant et éviter les blessures. Des études ont montré qu'une alimentation adaptée avec les trois principaux macronutriments (glucides, lipides et protéines) est indispensable pour réduire le risque de blessures. Ainsi, même si votre niveau de satiété a diminué, il est toujours important de vous nourrir.