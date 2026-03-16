Comment choisir des chaussures de running

L'amorti des chaussures de running les rend plus confortables et permet de minimiser l'impact. L'amorti du talon aide à absorber le choc lorsque le talon touche le sol, tandis que l'amorti de l'avant-pied protège la plante du pied pendant la poussée. La meilleure solution est de trouver une chaussure avec un amorti réactif sur toute la longueur pour une meilleure absorption des chocs et plus de confort, tout en offrant un retour d'énergie pour une foulée plus propulsive et rebondissante.

Heureusement, chaque chaussure de la gamme Nike Running offre un amorti à la fois à l'avant-pied et au talon. Il existe trois grandes catégories d'amorti : réactif, maximal et de stable.

Choisis la sneaker avec l'amorti qui correspond à tes besoins. Un amorti réactif donne la priorité au retour d'énergie, un amorti maximal met l'accent sur le confort et un amorti stable favorise, comme son nom l'indique, la stabilité. Si tu as tendance à la surpronation ou que tu as des problèmes aux pieds (comme de l'arthrose), opte pour un amorti qui maintient.