Les sept bienfaits du running le matin

Tout le monde le reconnaît, le running présente un large éventail de bienfaits pour la santé : il permet notamment de brûler des calories, d'améliorer votre santé cardio-respiratoire, de développer votre endurance et de booster votre santé cardiaque.

Quoi d'autre ? Vos joggings réguliers peuvent même vous aider à vivre plus longtemps. En effet, selon certaines études, le running réduirait le risque de décès prématuré de 25 à 40 %, et les runners et runneuses vivraient environ trois ans de plus que les personnes qui ne courent pas.

Mais vous êtes-vous déjà demandé s'il y avait un moment optimal pour courir ? Nombreux sont ceux qui courent après le travail ou dans l'après-midi, car c'est à ce moment-là que leur emploi du temps le leur permet. Mais si vous pouvez courir au début de votre journée, vous profiterez de certains avantages. Courir le matin présente des avantages considérables qui peuvent vous motiver à enfiler vos chaussures à l'aube et à en faire une habitude.