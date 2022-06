Les sept bienfaits du running le matin

Si vous n'êtes pas du matin, vous aurez peut-être des difficultés à vous lever tôt pour faire du sport. Quelques petites astuces peuvent cependant vous aider à adopter le jogging matinal. Premièrement, préparez vos vêtements et vos chaussures de running avant d'aller vous coucher. Ainsi, en vous levant, vous n'aurez pas à réfléchir à ce que vous allez mettre. Certaines personnes dorment même avec leurs vêtements de running.



Ensuite, commencez à vous coucher légèrement plus tôt pour être sûr d'avoir suffisamment d'heures de sommeil lorsque vous avancerez l'heure de votre réveil. Et pour finir, veillez à avoir une bonne hygiène de sommeil. Éteignez tous les écrans environ 30 minutes avant d'aller au lit, évitez la caféine en fin de journée et faites en sorte que l'environnement dans lequel vous dormez soit le plus frais et le plus confortable possible. Il ne faudra pas longtemps pour que votre run matinal devienne une habitude et fasse partie intégrante de votre routine.