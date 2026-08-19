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Leggings da running con tasche

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Leggings da running con tasche: mix di dettagli tecnici e pratici

Ovunque ti alleni, in palestra o in pista, con i leggings da running con tasche Nike hai la libertà di portare con te l'essenziale. Le tasche con zip sul retro tengono al sicuro gli oggetti di valore, mentre quelle ampie laterali sono ideali per riporre il cellulare durante gli spostamenti. Il tessuto morbido e liscio al tatto è delicato sia sulla pelle che a contatto con lo schermo del tuo smartphone, mentre le cuciture piatte riducono il rischio di irritazioni.


I nostri leggings da running con tasche sono dotati della tecnologia Dri-FIT, che mantiene la pelle fresca e asciutta durante l'attività fisica. La composizione in microfibra allontana il sudore dal corpo e lo disperde sulla superficie del tessuto, in modo che possa evaporare rapidamente. Il materiale è inoltre estremamente flessibile e coprente al punto giusto, così puoi affrontare qualsiasi squat o piegamento in sicurezza. Inoltre, la vestibilità aderente con compressione aiuta i muscoli a lavorare al meglio e più a lungo e successivamente a recuperare. Testiamo rigorosamente la nostra tecnologia per garantirne la funzionalità durante l'intero ciclo di vita del capo, in ogni allenamento e lavaggio dopo lavaggio.


Se la giornata si annuncia fredda, corri con un paio di leggings da running con tasche nella versione a tutta lunghezza che trattiene il calore, mentre quando la temperatura sale scegli un modello capri o dal taglio corto per una maggiore traspirabilità. Esplora i capi con motivo color block, fantasie vivaci, fasce in vita in tonalità a contrasto e l'inconfondibile logo: troverai sicuramente il modello che meglio si adatta al tuo stile personale. I nostri leggings non sono solo esteticamente accattivanti, ma anche più rispettosi del pianeta. Nell'ambito dell'iniziativa Nike Move to Zero, utilizziamo materiali riciclati in tutta la nostra gamma, come il filato resistente ricavato da bottiglie di plastica recuperate. Per unirti alla nostra missione verso l'obiettivo di zero emissioni di carbonio e zero sprechi, cerca i capi con l'etichetta Materiali sostenibili.