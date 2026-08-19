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Tights e leggings a vita alta

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Leggings Nike a vita alta: muoviti al massimo

Preparati ad aumentare il ritmo con i nostri leggings a vita alta. Che tu preferisca allenarti all'aperto o in palestra, i nostri capi d'abbigliamento offrono la copertura e il sostegno extra di cui hai bisogno per raggiungere i tuoi obiettivi. I materiali incredibilmente elastici ti permettono di spingerti oltre senza alcun limite. Inoltre, la struttura resistente e sempre opaca ti permette di fare squat più profondi. La fascia alta in vita è ideata per aderire perfettamente senza arrotolarsi o scivolare durante l'allenamento. Se cerchi un look deciso, trovi anche modelli con logo sulla fascia in vita, oltre alle versioni con l'iconico Swoosh Nike su fianchi e bordi, per aggiungere un tocco inconfondibile al tuo guardaroba sportivo. Infine, puoi trovare il paio più adatto a te scegliendo tra un'ampia gamma di colori.


Perché i leggings Nike a vita alta sono ideali per le grandi sfide? Il tessuto compressivo aiuta a migliorare la circolazione mantenendo i muscoli caldi e protetti. In questo modo puoi accelerare il recupero dopo ogni sessione, ottimizzando il tuo programma di allenamento. Nelle giornate fredde, scegli un paio di leggings a tutta lunghezza per tenere lontano il gelo. In caso di temperature più alte, i modelli a lunghezza ridotta offrono maggiore traspirabilità con l'aumentare dell'intensità. Cerchi un comfort insuperabile? Abbiamo pensato a tutto. Le cuciture piatte presenti nell'intera collezione aiutano a prevenire irritazioni durante le sessioni più lunghe. Se desideri una sensazione di libertà, scegli i leggings senza cucitura anteriore, che impediscono al tessuto di spostarsi fornendo un fit confortevole.


Move to Zero è il percorso di Nike verso un futuro a zero emissioni di carbonio e zero sprechi. Se vuoi aiutarci a raggiungere il nostro obiettivo, scegli leggings a vita alta con l'etichetta Materiali sostenibili. Realizziamo capi di abbigliamento con materiali riciclati per almeno il 50%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche.