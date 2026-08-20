  1. Allenamento e palestra
    2. /
  2. Abbigliamento
    3. /
  3. Pantaloni e tights
    4. /
  4. Tights e leggings

Leggings sportivi con tasche

(18)
Nike Universa
Nike Universa Shorts da ciclista 13 cm a vita alta senza cucitura anteriore – Donna
Best seller
Nike Universa
Shorts da ciclista 13 cm a vita alta senza cucitura anteriore – Donna
69,99 €
Nike Universa
Nike Universa Leggings a 7/8 a vita alta senza cucitura anteriore – Donna
+1
Best seller
Nike Universa
Leggings a 7/8 a vita alta senza cucitura anteriore – Donna
109,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Leggings a tutta lunghezza e vita alta senza cucitura anteriore – Donna
+1
Best seller
Nike Zenvy
Leggings a tutta lunghezza e vita alta senza cucitura anteriore – Donna
99,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Leggings capri a vita alta – Donna
Nike Zenvy
Leggings capri a vita alta – Donna
89,99 €
Nike Universa
Nike Universa Shorts da ciclista 20 cm a vita alta senza cucitura anteriore – Donna
Materiali riciclati
Nike Universa
Shorts da ciclista 20 cm a vita alta senza cucitura anteriore – Donna
30% di sconto
Nike Zenvy
Nike Zenvy Leggings svasati a vita alta senza cuciture frontali – Donna
Nike Zenvy
Leggings svasati a vita alta senza cuciture frontali – Donna
109,99 €
Nike One Seamless Front
Nike One Seamless Front Leggings a tutta lunghezza a vita alta – Donna
+1
Best seller
Nike One Seamless Front
Leggings a tutta lunghezza a vita alta – Donna
49,99 €
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Leggings 66 cm – Donna
NikeSKIMS Studio Stretch
Leggings 66 cm – Donna
119,99 €
Nike One
Nike One Leggings svasati Dri-FIT – Bambina/Ragazza
Best seller
Nike One
Leggings svasati Dri-FIT – Bambina/Ragazza
34,99 €
Nike One
Nike One Shorts da ciclista Dri-FIT 13 cm – Ragazza
Materiali riciclati
Nike One
Shorts da ciclista Dri-FIT 13 cm – Ragazza
27,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Shorts da ciclista 13 cm a vita alta – Donna
Nike Zenvy
Shorts da ciclista 13 cm a vita alta – Donna
59,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Leggings a 7/8 a vita alta senza cucitura anteriore – Donna
+3
Nike Zenvy
Leggings a 7/8 a vita alta senza cucitura anteriore – Donna
99,99 €
Nike One
Nike One Leggings svasati Dri-FIT – Ragazza
Materiali riciclati
Nike One
Leggings svasati Dri-FIT – Ragazza
44,99 €
Nike One
Nike One Leggings a vita alta Dri-FIT – Ragazza
Ultimi arrivi
Nike One
Leggings a vita alta Dri-FIT – Ragazza
32,99 €
Nike Mavn
Nike Mavn Leggings a vita alta – Bambina/ragazza
Ultimi arrivi
Nike Mavn
Leggings a vita alta – Bambina/ragazza
74,99 €
Nike One
Nike One Leggings a tutta lunghezza a vita alta – Donna
Materiali riciclati
Nike One
Leggings a tutta lunghezza a vita alta – Donna
30% di sconto
Nike Pro Warm
Nike Pro Warm Tights – Uomo
Materiali riciclati
Nike Pro Warm
Tights – Uomo
20% di sconto
Nike Pro
Nike Pro Tights da fitness Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Nike Pro
Tights da fitness Dri-FIT – Uomo
30% di sconto

Leggings con tasche: metti via lo smartphone e lasciati andare

Dalle corse impegnative, ai circuiti più duri, fino alle sessioni di allenamento mattutine, i leggings Nike con tasche laterali e posteriori sono progettati per accompagnarti in ogni situazione. Grazie alle pratiche tasche, è facile portare con te smartphone, carte di credito, chiavi e altri oggetti essenziali. Troverai un'ampia scelta di lunghezze: dai modelli da ciclista e a lunghezza ridotta per una copertura più leggera, ai leggings 7/8 e a tutta lunghezza per la massima protezione.


Allenarsi significa sudare: ecco perché i nostri leggings con tasche sono realizzati utilizzando l'acclamata tecnologia Nike Dri-FIT. Le fibre espellono l'umidità allontanando il sudore dal corpo, in modo che possa evaporare più rapidamente lasciando la pelle fresca e asciutta. Inoltre, le trame a prova di squat e il tessuto elasticizzato a quattro vie assicurano libertà di movimento a 360 gradi. Cerca i leggings sportivi con tasche che offrono una vestibilità aderente e compressiva, così proteggerai i tuoi muscoli e potrai allenarti più duramente e a lungo.


Oltre a fornire un comodo spazio per riporre i tuoi oggetti essenziali, i nostri leggings con tasche sono caratterizzati da tocchi di design attenti a garantire il massimo comfort. Le fasce ampie in vita con cuciture sagomate aiutano a tenere tutto in posizione per evitare che i leggings si abbassino, mentre le cuciture piatte riducono il rischio di sfregamenti dovuti ai movimenti ripetuti. Per la massima morbidezza, scegli i leggings Nike realizzati con il nostro materiale InfinaSmooth, che dona una sensazione di gradevole freschezza sulla pelle.


I leggings sportivi con tasche laterali e posteriori per lo smartphone devono avere un aspetto accattivante oltre a essere altamente performanti, per questo troverai una vasta selezione di colori tra cui scegliere. Non può mancare l'iconico Swoosh Nike, che aggiunge un tocco finale essenziale. E poiché la salvaguardia del pianeta è il nostro obiettivo più importante, utilizziamo materiali riciclati in tutta la gamma: filati resistenti ricavati da vecchie bottiglie in plastica, tappeti e reti da pesca. Tutto questo fa parte dell'iniziativa Move to Zero Nike, la nostra missione per raggiungere l'azzeramento dei rifiuti e delle emissioni. Unisciti a noi in questo viaggio e cerca i leggings con l'etichetta Materiali sostenibili.