Pantaloni jogger invernali da donna: comfort e semplicità
Ideali per il relax o l'attività fisica, i nostri pantaloni della tuta invernali da donna ti offrono un comfort impareggiabile. Scopri i modelli in tessuti all'avanguardia, come Nike Therma-FIT che mantiene la temperatura naturale del corpo, trasmettendoti calore senza ingombro eccessivo. Inoltre, il materiale è ultra flessibile, perfetto per eseguire in libertà qualsiasi esercizio, dagli affondi agli allunghi. Dai uno sguardo anche ai comodi pantaloni da indossare sopra i leggings nelle giornate più rigide, caratterizzati da cuciture piatte che riducono al minimo le irritazioni, consentendoti di allenarti più intensamente e più a lungo.
Se i tuoi allenamenti si svolgono nel freddo del mattino, scegli un paio di pantaloni della tuta caldi da donna con taglio affusolato e fasce alle caviglie elasticizzate che tengono fermo il capo mentre ti muovi. Scopri anche i modelli con taglio largo sulle gambe e vita alta, morbidi ma strutturati, perfetti per accompagnarti con stile dalla palestra alle varie attività della giornata. La fascia in vita elasticizzata ti offre un fit ideale e si adatta ai movimenti del corpo, per un comfort che dura tutto il giorno. Inoltre, puoi portare con te i tuoi oggetti essenziali grazie alle tasche laterali. Non manca su tutta la gamma l'iconico Swoosh Nike, che aggiunge il tocco inconfondibile, spesso in un colore a contrasto dall'effetto accattivante.
Move to Zero è il percorso di Nike verso l'azzeramento degli sprechi e delle emissioni di carbonio, per salvaguardare il futuro dello sport. Se vuoi unirti a noi, scegli i pantaloni jogger e della tuta invernali da donna contrassegnati con l'etichetta Materiali sostenibili. Significa che realizziamo capi di abbigliamento con materiali riciclati per almeno il 50%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche.