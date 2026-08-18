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Pantaloni della tuta invernali

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Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Pantaloni Jogger – Ragazzi
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Pantaloni Jogger – Ragazzi
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Nike Solo Swoosh
Nike Solo Swoosh Pantaloni in fleece con orlo aperto – Uomo
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Nike Sportswear Tech Fleece Pantaloni Jogger – Ragazzo/a
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Nike Solo Swoosh
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Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Pantaloni jogger – Bambina/Ragazza
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Nike Sportswear Club Fleece Pantaloni cargo – Ragazzo/a
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Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Pantaloni oversize con bordo aperto – Uomo
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Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Pantaloni cargo – Ragazzo/a
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Nike Primary NanoKnit Pantaloni jogger ad alte prestazioni con protezione UV Dri-FIT – Uomo
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Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Pantaloni a orlo aperto – Ragazzo/a (Ragazzo)
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Jordan Flight Fleece
Jordan Flight Fleece Pantaloni – Uomo
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Nike Multi Stain Repel Pantaloni jogger Therma-FIT – Ragazzo/a
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Nike One Pantaloni in fleece a vita media Therma-FIT – Donna
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Jordan Brooklyn Fleece Pantaloni – Uomo
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Jordan Brooklyn Fleece Pantaloni con orlo aperto Realtree – Donna
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Nike Therma Pantaloni fitness con bordo aperto Therma-FIT – Uomo
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Jordan Brooklyn Pantaloni Realtree in fleece – Uomo
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Nike Therma
Nike Therma Pantaloni fitness affusolati Therma-FIT – Uomo
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Pantaloni della tuta caldi: stile semplice contro il freddo

Gli allenamenti non si fermano con l'arrivo del freddo. Ecco perché i pantaloni della tuta invernali Nike sono perfetti per darti calore sia mentre vai in palestra sia durante l'attività fisica all'aperto. Il nostro innovativo tessuto spazzolato mantiene la temperatura naturale del corpo, così rimani al caldo senza ingombro. Inoltre, il materiale è morbidissimo e le cuciture piatte sono delicate sulla pelle, trasmettendoti un comfort totale che ti permette di concentrarti esclusivamente sul raggiungimento dei tuoi obiettivi. Tutti i membri della famiglia possono avere i loro pantaloni della tuta caldi preferiti grazie alla gamma di taglie per tutte le età, ognuno contrassegnato con l'iconico Swoosh Nike, che aggiunge un tocco inconfondibile.


Dalla fase di riscaldamento a quella di defaticamento o per ogni momento della giornata, i nostri pantaloni della tuta invernali rappresentano la scelta ideale. Scopri i joggers con taglio affusolato che ti consentono di muoverti in modo naturale, oppure i modelli con taglio largo sulle gambe dallo stile informale e dal fit comodo, perfetti da indossare sopra i leggings quando fa più freddo. Grazie alle pratiche tasche puoi portare con te gli oggetti essenziali, mentre la fascia elastica in vita con coulisse ti permette di regolarli e adattarli alle tue forme.


I materiali più sostenibili vanno sempre di moda. Move to Zero è il percorso di Nike verso l'azzeramento degli sprechi e delle emissioni di carbonio, per salvaguardare il futuro dello sport. Se vuoi unirti a noi, scegli i pantaloni della tuta caldi​ contrassegnati con l'etichetta Materiali sostenibili. Significa che realizziamo capi di abbigliamento con materiali riciclati per almeno il 50%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche.