Nike Air Max 1 da donna: comfort, senza compromessi
Il comfort viene prima di tutto. E chi indossa un paio di Nike Air Max 1 da donna lo sa bene. Grazie all'eccellente ammortizzazione e allo stile leggendario, sono perfette in palestra e durante il tempo libero. Non importa se ti stai allenando o vuoi esplorare una nuova città: grazie alla tecnologia Max Air, ti sembrerà di camminare su una nuvola. In più, la costruzione leggera e reattiva assorbe l'impatto, offrendo leggerezza a ogni passo. E con il caratteristico design a quattro finestre, puoi intravedere l'innovativa unità Max Air nell'intersuola.
Sfoggia le tue Air Max 1 da donna ogni giorno, indipendentemente dalle condizioni meteo. Il parafango ondulato protegge le scarpe dagli schizzi, mentre il battistrada in gomma offre un'ottima aderenza sulle superfici scivolose. La pioggia si fa intensa? Scegli un modello con tomaia sintetica, resistente all'acqua. Se vuoi che il tuo paio di Nike Air Max ti accompagni a lungo, scegli tra le versioni con tomaia in tela e pelle, ideali per l'uso quotidiano. Non possono mancare gli altri dettagli importanti, come il collare imbottito a taglio basso, per metterle e toglierle in un attimo. Ti alleni anche quando fa caldo? Punta sulle opzioni con inserti strategici in mesh che lasciano passare l'aria proprio dove serve.
Move to Zero è il percorso di Nike verso un futuro a zero emissioni di carbonio e zero sprechi. Per unirti a noi, cerca le Nike Air Max 1 da donna contrassegnate dall'etichetta Materiali sostenibili. Realizziamo le scarpe con materiali riciclati per almeno il 20%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche. Dal 2008, produciamo tutte le unità Nike Air negli stabilimenti dell'Oregon e del Missouri usando rifiuti post-produzione per almeno il 25%.