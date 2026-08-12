Nike Air Max Dn da donna: energia per le tue prestazioni
Scopri la nuova generazione di scarpe sportive con la gamma di Nike Air Max Dn da donna. Ogni paio è dotato della nostra esclusiva unità Dynamic Air: il sistema di tubi a doppia pressione offre un supporto più fermo sul tallone e più morbido sull'area mediale. In questo modo ottieni un'ammortizzazione differenziata per la massima efficienza. Quando fai un passo o una falcata, i livelli dell'aria cambiano all'interno della scarpa per una transizione fluida, che ti permette la massima concentrazione.
I modelli Air Max Dn da donna sono progettati per proteggere i muscoli e le articolazioni durante l'allenamento. La schiuma soffice della suola assorbe l'impatto di ogni movimento, contribuendo a ridurre il rischio di lesioni e affaticamento, mentre il battistrada testurizzato offre l'aderenza e la stabilità necessarie per testare i tuoi limiti con fiducia.
In Nike crediamo che le scarpe debbano lasciarti letteralmente libera di volare. Ecco perché realizziamo le nostre Air Max Dn da donna con tomaie in mesh multistrato. Ciò assicura che si flettano con il piede e consentano una gamma naturale di movimenti. Abbiamo, inoltre, scelto materiali leggeri che non appesantiscono: la trama intrecciata favorisce un buon flusso d'aria per un'eccellente traspirabilità, mentre la stampa aptica aggiunge una finitura strutturata. Le tue Nike sono belle dentro e fuori.
Move to Zero è il percorso di Nike verso l'azzeramento degli sprechi e delle emissioni di carbonio, per salvaguardare il futuro dello sport. Realizziamo scarpe con materiali riciclati per almeno il 20%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche. Dal 2008, produciamo tutte le unità Nike Air negli stabilimenti dell'Oregon e del Missouri utilizzando rifiuti post-produzione per almeno il 25%. Per fare la tua parte, scegli le scarpe Air Max Dn da donna con la nostra etichetta Materiali sostenibili.