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Abbigliamento da danza

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Nike Pro Indy Plunge
Nike Pro Indy Plunge Bra imbottito a sostegno medio – Donna
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Nike Pro
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Jordan Sport
Jordan Sport Bra Jumpman con imbottitura a sostegno medio – Donna
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Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Leggings a tutta lunghezza a vita alta – Donna
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Nike Sportswear Chill Knit
Nike Sportswear Chill Knit T-shirt – Donna
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Nike Primary
Nike Primary Maglia versatile a manica corta Dri-FIT – Uomo
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Nike Sportswear Essential
Nike Sportswear Essential T-shirt – Donna
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T-shirt – Donna
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Nike Hyverse
Nike Hyverse Maglia Dri-FIT versatile a manica corta – Uomo
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Maglia Dri-FIT versatile a manica corta – Uomo
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Nike Pro
Nike Pro Maglia corta a manica lunga Dri-FIT – Donna
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Maglia corta a manica lunga Dri-FIT – Donna
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Jordan Sport
Jordan Sport Shorts 13 cm - Donna
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Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Shorts da ciclista 8 cm a vita alta – Donna
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Nike Sportswear Classic
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Nike Pro
Nike Pro Maglia corta a manica lunga Dri-FIT – Donna
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Nike Pro
Maglia corta a manica lunga Dri-FIT – Donna
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Nike Pro Leak Protection
Nike Pro Leak Protection Shorts Dri-FIT per il ciclo – Bambina/Ragazza
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Nike Everyday Cushioned
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Nike Indy
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Nike Pro Dri-FIT
Nike Pro Dri-FIT Leggings – Ragazza
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Leggings – Ragazza
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Nike Pro
Nike Pro Shorts – Bambina/Ragazza
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Shorts – Bambina/Ragazza
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Nike Pro
Nike Pro Shorts Dri-FIT (Taglia grande) – Bambina/Ragazza
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Nike Pro Fleece Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza Dri-FIT – Ragazza
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Nike Sportswear
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Nike Pro Fleece
Nike Pro Fleece Pantaloni jogger Dri-FIT – Ragazza
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Nike Sportswear T-shirt ridotta – Ragazza
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Nike Pro Dri-FIT
Nike Pro Dri-FIT Leggings (Taglia grande) - Ragazza
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Nike Sportswear Essential T-shirt – Ragazza
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Nike Sportswear Giacca in tessuto – Ragazzo/a
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Abbigliamento da danza: muoviti a ritmo di musica

La collezione di abbigliamento da danza Nike, realizzata in tessuti ad alte prestazioni con dettagli innovativi, comprende vestiti e outfit alla moda. Aggiorna il tuo stile con capi ideali per la street dance oppure con articoli dal look contemporaneo per la danza hip-hop.


Freschezza fino alla fine della performance


I nostri outfit da danza sono pensati per mantenere il corpo fresco e asciutto in qualunque situazione, che tu ti stia esercitando o esibendo. Cerchi capi d'abbigliamento per la danza hip-hop e la street dance? Prova la tua sequenza di movimenti indossando maglioni larghi dalla silhouette casual o joggers dal taglio morbido, per un comfort totale. Quando il ritmo si fa più intenso, scegli modelli con la nostra innovativa tecnologia Dri-FIT, che allontana il sudore dal corpo facendolo evaporare rapidamente, oppure prediligi tessuti leggeri e traspiranti progettati per farti sentire sempre al meglio.


Abbigliamento da danza senza limiti


Quando ti eserciti, la flessibilità è fondamentale. Ecco perché i nostri capi di abbigliamento per la danza contemporanea sono realizzati per farti muovere liberamente. Punta su modelli ampi, come felpe con cappuccio e maglioni dal taglio informale e dalle linee morbide; i joggers oversize lasciano più spazio al movimento delle gambe. Per un abbigliamento da danza che faciliti i tuoi sforzi, prova i leggings aderenti caratterizzati da un'elasticità extra: si muovono con te, senza ostacolarti. Cerca un modello con la vita più larga per eseguire piroette e volteggi senza distrazioni.


Proteggi i tuoi muscoli


Che tu sia in sala o sul palcoscenico, i nostri capi di abbigliamento per la danza e l'allenamento ti proteggono grazie a tessuti di prima qualità. Le felpe, con o senza cappuccio, sono realizzate in fleece, liscio all'esterno e soffice all'interno per un ulteriore strato di calore. Sei alla ricerca di pantaloni morbidi da indossare per raggiungere la scuola di danza? I joggers in French Terry sono estremamente confortevoli sulla pelle, mentre quelli con elastico e coulisse in vita assicurano un fit ampio che non intralcia i movimenti. Abbina i capi per creare outfit raffinati e aggiungi il tocco finale perfetto con le scarpe da ginnastica con l'iconico Swoosh Nike.


Massimo supporto nel movimento


La sicurezza è fondamentale per una coreografia impeccabile, per questo i vestiti da danza Nike sono pensati per offrire tutto il sostegno necessario. I bra in materiale morbidissimo avvolgono il corpo nel massimo comfort, mentre la tecnologia Dri-FIT ti aiuta a sentirti sempre fresca e asciutta durante l'allenamento; danza in tutta sicurezza grazie alle spalline regolabili per una vestibilità perfetta, così puoi concentrarti solo sul ritmo. Scopri inoltre la collezione di leggings, pantaloncini e tights Nike progettata con tessuti a compressione, la scelta ideale per un sostegno extra.