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Gonne e abiti da tennis bianchi

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Gonne da tennis bianche: scendi in campo a testa alta

Sfoggia le nostre gonne e i nostri abiti da tennis bianchi ad alte prestazioni e preparati a vincere. Creiamo innovativi capi tecnici per il tennis fin dalla metà degli anni '70 ed è questa esperienza a ispirare i modelli attuali.

Le gonne e gli abiti da tennis color bianco Nike vantano tessuti leggeri e un'impareggiabile flessibilità, così da offrirti la massima libertà nei movimenti. Scegli i modelli contraddistinti dalla tecnologia Nike Dri-FIT, pensata per allontanare l'umidità dalla pelle e donarti il massimo comfort anche negli incontri più impegnativi. Se cerchi un'imbattibile traspirabilità, scopri i vestiti da tennis bianchi con aperture posteriori. Oppure opta per le gonne Nike con pieghe in mesh, ideali per continuare a sentirti fresca anche nelle giornate più calde.

Sfodera tutto il tuo stile in campo con righe eleganti o vistose fantasie astratte, oppure punta all'essenziale con le linee pulite dei nostri abiti da tennis bianchi.


Scegli la vestibilità che preferisci tra modelli aderenti, stili su misura e morbidi capi a pieghe con vita alta.