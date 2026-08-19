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Leggings blu

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Leggings blu scuro: esprimi il tuo potenziale

Dalle corse mattutine alle intense sessioni in palestra, meriti un abbigliamento sportivo che sia all'altezza dei tuoi sforzi. I nostri tights e leggings blu sono realizzati con materiali super elasticizzati che seguono i tuoi movimenti e mantengono la forma durante ogni squat, affondo, estensione e rotazione. Inoltre, le fibre resistenti offrono la copertura necessaria per affrontare con sicurezza anche i movimenti più impegnativi.


Leggings blu in ogni taglio e stile


Nella nostra gamma di leggings blu troverai il modello perfetto per qualsiasi esigenze sportiva. Se cerchi un capo leggero e dal peso minimo per le giornate più calde, i leggings blu navy corti o modello ciclista rappresentano la scelta ideale. Per una copertura leggermente maggiore, scegli i leggings blu navy a metà polpaccio e 7/8. Oppure puoi optare per il massimo isolamento con i leggings blu a tutta lunghezza. Proponiamo anche una scelta di modelli con fascia in vita sia media che alta per qualsiasi preferenza. Troverai infine tessuti modellanti che sostengono i muscoli dandoti una sensazione di compressione e aderenza.


Metti alla prova i tuoi limiti con i leggings blu navy


Corri, balli, fai triathlon: qualunque sia la tua passione, non puoi fare a meno di sudare. La nostra tecnologia Nike Dri-FIT utilizza fibre super traspiranti che allontanano l'umidità dalla pelle, in modo che possa asciugarsi rapidamente. Inoltre, le proprietà traspiranti del materiale favoriscono una buona circolazione dell'aria intorno alla pelle. Questo meccanismo ti trasmette freschezza e comodità, così puoi continuare a spingere al massimo.


Piccoli dettagli per risultati eccezionali


Quando ti alleni al massimo, i dettagli fanno la differenza. Ecco perché progettiamo i nostri leggings blu scuro con la massima attenzione ai più piccoli particolari. Scopri i modelli con cuciture piatte o senza cuciture che riducono il rischio di irritazioni durante i movimenti ripetuti. Per un comfort extra, scegli il tessuto InfinaSoft, particolarmente delicato sulla pelle. I modelli con fascia in vita rimangono fermi e stabili, indipendentemente da quanto ti muovi. Troverai anche tasche con zip nascoste nelle cuciture, che ti consentono di portare con te gli oggetti di valore mentre ti alleni.


Trova la tua tonalità di blu preferita


In Nike abbiamo sempre creduto che l'abbigliamento sportivo debba supportare gli atleti e le atlete nelle prestazioni, ma anche avere un aspetto accattivante. I nostri leggings sono disponibili in una selezione di tonalità di blu per adattarsi al tuo stile e alla tua personalità. I leggings blu scuro e blu navy rappresentano una scelta pratica e versatile, mentre per un look contemporaneo punta sui leggings blu in una nuance più chiara. Non manca su ogni capo l'iconico Swoosh Nike sulla gamba, oppure scegli i modelli con logo sulla fascia in vita per il massimo impatto.


Move to Zero


Move to Zero è il percorso di Nike verso l'azzeramento degli sprechi e delle emissioni di carbonio, per salvaguardare il futuro dello sport. Se vuoi unirti a noi, scegli i leggings blu Nike contrassegnati con l'etichetta Materiali sostenibili. Significa che realizziamo capi di abbigliamento con materiali riciclati per almeno il 50%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche.