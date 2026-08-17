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Pantaloncini blu da donna

Nike Swift
Nike Swift Shorts da running 2 in 1 a vita media Dri-FIT 8 cm – Donna
Materiali riciclati
Nike Swift
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Nike Pro
Nike Pro Shorts modello ciclista 8 cm a vita media – Donna
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Nike Tempo Shorts da running Dri-FIT a vita media con slip interno – Donna
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Nike One
Nike One Shorts Dri-FIT a vita media con slip foderati 8 cm – Donna
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Nike One
Nike One Shorts da ciclista 13 cm a vita alta – Donna
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NikeCourt Ace Advantage Shorts da tennis Dri-FIT – Donna
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Nike Pro 365
Nike Pro 365 Shorts a vita media da 13 cm – Donna
Materiali riciclati
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Shorts a vita media da 13 cm – Donna
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Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Shorts a vita media – Donna
Materiali riciclati
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Shorts a vita media – Donna
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Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Shorts modello ciclista 20 cm a vita alta – Donna
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Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson"
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson" Shorts aderenti da running Dri-FIT ADV – Donna
Best seller
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Shorts aderenti da running Dri-FIT ADV – Donna
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Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Shorts da ciclista 8 cm a vita alta – Donna
Materiali riciclati
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Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Shorts Brazil in maglia – Donna
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Nike Pro
Nike Pro Shorts in tessuto 8 cm a vita media Dri-FIT con slip interno – Donna
Materiali riciclati
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FC Barcelona 2026/27 Stadium – Home
FC Barcelona 2026/27 Stadium – Home Shorts da calcio replica Nike Dri-FIT – Donna
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Shorts da calcio replica Nike Dri-FIT – Donna
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Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Shorts da ciclista 13 cm a vita alta Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
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Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Shorts da running a vita media con slip foderati 8 cm Dri-FIT ADV – Donna
Materiali riciclati
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Nike WNBA 30th
Nike WNBA 30th Shorts in mesh Flow WNBA
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WNBA Legends
WNBA Legends Shorts da basket Nike in fleece
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Nike Dri-FIT Park 3
Nike Dri-FIT Park 3 Shorts da calcio in maglia - Donna
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Nike Sportswear
Nike Sportswear Shorts ampi a vita media in raso – Donna
Materiali riciclati
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Shorts ampi a vita media in raso – Donna
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Nike Sportswear Chill Poplin
Nike Sportswear Chill Poplin Shorts loose fit a righe a vita media – Donna
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Nike Sportswear
Nike Sportswear Shorts ampi a vita alta in tessuto antistrappo leggero – Donna
Materiali riciclati
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Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Shorts con grafica - Donna
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Jordan Sport Essentials
Jordan Sport Essentials Shorts a vita alta 12,5 cm con Dri-FIT – Donna
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Shorts blu da donna: per una totale libertà di movimento

I nostri pantaloncini blu da donna ti consentono di muoverti liberamente offrendoti leggerezza, elasticità e supporto. Scopri i modelli traspiranti con tecnologia Dri-FIT, che allontana l'umidità per farla evaporare più in fretta e mantenerti asciutta e comoda. Trovi anche versioni con Nike Stealth Evaporation Tech, che riduce i segni del sudore disperdendo l'umidità: in questo modo il tessuto si asciuga in fretta e la pelle rimane fresca.


Cerchi shorts blu navy da donna che favoriscano una migliore circolazione dell'aria? Scegli un modello con spacchetti sull'orlo, l'ideale per correre, piegarti e allungarti più liberamente. Per quanto riguarda i materiali, proponiamo costruzioni dalla texture incredibilmente liscia e morbida a contatto con la pelle. La nostra gamma di prodotti comprende sia pantaloncini blu da donna che shorts blu navy. Se desideri maggiore supporto, punta su un design con strato interno aderente, che ti aiuta a prevenire sfregamenti e a spingerti oltre senza distrazioni.


Scegli shorts blu da donna nel tuo stile preferito. Proponiamo capi a vita media con ampia fascia elastica per una sensazione avvolgente. Se preferisci un fit aerodinamico, scegli un modello a vita alta, più modellante e sicuro. Trovi anche pantaloncini senza cuciture frontali, pensati per evitare che il tessuto si sposti e fornire un fit uniforme. I modelli con cuciture morbide, invece, offrono comfort anche durante le sessioni più intense. In più, nelle spaziose tasche posteriori puoi tenere a portata di mano i tuoi oggetti essenziali.


Move to Zero è il percorso di Nike verso l'azzeramento degli sprechi e delle emissioni di carbonio, per salvaguardare il futuro dello sport. Se vuoi dare il tuo contributo, scegli pantaloncini blu da donna con l'etichetta Materiali sostenibili. Realizziamo capi di abbigliamento con materiali riciclati per almeno il 50%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche. È solo uno dei modi in cui stiamo affrontando questa sfida.