Scarpe e sneakers blu: scopri il tuo potenziale
Dalle corse impegnative e dai circuiti hardcore alle routine di allenamento in palestra che superano i limiti, la selezione di scarpe blu Nike offre opzioni adatte a ogni sport e disciplina. Trovi modelli dal profilo alto o basso, per adattarsi al tuo stile di movimento. Opta per le versioni aderenti per una sensazione di sicurezza e stabilità, oppure scegli la flessibilità delle chiusure con lacci. Sotto il piede, l'ammortizzazione che assorbe gli urti ti offre la protezione di cui hai bisogno per andare avanti. Abbiamo iniziato la nostra storia con un paio di scarpe da running. Non sorprende quindi che la realizzazione di scarpe di qualità professionale sia una parte fondamentale di ciò che facciamo.
Supporta le tue prestazioni
Affinare le tue abilità richiede uno sforzo particolare al corpo. Per questo, le nostre scarpe blu presentano un'ammortizzazione di supporto sotto il piede. La schiuma ReactX permette una corsa fluida e confortevole, con una sensazione di grande leggerezza. Inoltre, le proprietà di ritorno di energia che la contraddistinguono ti aiutano ad andare avanti quando il gioco si fa duro. Per la massima reattività ed elasticità, scegli le scarpe blu dotate delle nostre iconiche unità Air, che assorbono la potenza dei tuoi movimenti per poi spingerti verso il tuo obiettivo.
Con i piedi ben saldi per terra
Trova il modello giusto per te nella nostra gamma di scarpe blu. Per allenarti su superfici urbane dure, cerca le resistenti suole in gomma con design leggermente tramato: ti offrono il controllo e la sicurezza di cui hai bisogno senza aggiungere ingombro indesiderato. Inoltre, sono pensate per resistere a un uso intensivo. Per uscire all'aperto, abbiamo scarpe da trail specializzate per aiutarti a goderti il viaggio. I battistrada direzionali offrono una trazione eccezionale su terreni bagnati o irregolari, mentre i materiali resistenti all'acqua e i collari aderenti proteggono dalla pioggia, dallo sporco e dai detriti.
Vola durante l'allenamento
Le scarpe sportive giuste ti danno la libertà di muoverti. Per questo, progettiamo le nostre sneakers blu con tomaie di alta qualità che favoriscono una gamma di movimenti naturale. Cerca le fibre flessibili che si allungano con te. Proponiamo anche scarpe blu con proprietà traspiranti, che consentono all'aria di circolare intorno ai piedi. Ciò significa che puoi eliminare rapidamente il calore in eccesso e mantenere la freschezza più a lungo. Vuoi aumentare la tua forza e resistenza in palestra? Scegli i modelli con piatto suola Hyperlift integrato, per una maggiore stabilità e sicurezza.
Mostra il tuo stile
Vuoi allenarti duramente e vuoi farlo con stile. Le nostre scarpe blu sono disponibili in diverse varianti di colore per adattarsi alla tua personalità. Scegli le scarpe color azzurro per un look più delicato, oppure opta per i modelli blu royal per un tocco vivace e deciso. Cerchi scarpe versatili che si abbinino a tutto? Le sneakers blu scuro sono l'ideale.
Il futuro dello sport
Move to Zero è il percorso di Nike verso un futuro a zero emissioni di carbonio e zero sprechi. Per unirti a noi, scegli le scarpe blu Nike contrassegnate dall'etichetta Materiali sostenibili. Realizziamo scarpe con materiali riciclati per almeno il 20%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche. Dal 2008, produciamo tutte le unità Nike Air negli stabilimenti dell'Oregon e del Missouri, usando rifiuti post-produzione per almeno il 25%.