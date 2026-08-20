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Giubbotti e piumini per il Nike Black Friday 2026

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Nike Windrunner
Nike Windrunner Piumino - Uomo
Materiali riciclati
Nike Windrunner
Piumino - Uomo
30% di sconto
Nike Unlimited
Nike Unlimited Giacca versatile Therma-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Nike Unlimited
Giacca versatile Therma-FIT – Uomo
30% di sconto
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Smanicato puffer trapuntato Therma-FIT – Donna
Materiali riciclati
Jordan Brooklyn
Smanicato puffer trapuntato Therma-FIT – Donna
30% di sconto
Jordan Flight
Jordan Flight Giacca in shearling high-pile - Uomo
Materiali riciclati
Jordan Flight
Giacca in shearling high-pile - Uomo
30% di sconto
Nike Windrunner
Nike Windrunner Smanicato Statement imbottito – Uomo
Materiali riciclati
Nike Windrunner
Smanicato Statement imbottito – Uomo
30% di sconto
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Giacca Therma-FIT OCTA – Uomo
Nike 24.7 PerfectStretch
Giacca Therma-FIT OCTA – Uomo
30% di sconto
Nike Windrunner
Nike Windrunner Parka imbottito - Uomo
Materiali riciclati
Nike Windrunner
Parka imbottito - Uomo
30% di sconto
Nike Therma-FIT ADV Repel AeroLoft
Nike Therma-FIT ADV Repel AeroLoft Smanicato da running – Donna
Materiali riciclati
Nike Therma-FIT ADV Repel AeroLoft
Smanicato da running – Donna
30% di sconto
Nike Pro Octa
Nike Pro Octa Giacca Therma-FIT ADV – Uomo
Nike Pro Octa
Giacca Therma-FIT ADV – Uomo
30% di sconto
Nike Academy+
Nike Academy+ Giacca da calcio Repel in tessuto – Uomo
Materiali riciclati
Nike Academy+
Giacca da calcio Repel in tessuto – Uomo
30% di sconto
Jordan Flight Chicago
Jordan Flight Chicago Giacca Realtree – Uomo
Jordan Flight Chicago
Giacca Realtree – Uomo
30% di sconto
Nike Swift
Nike Swift Giacca da running Therma-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike Swift
Giacca da running Therma-FIT – Donna
30% di sconto
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Giacca per l'inverno con zip a tutta lunghezza – Uomo
Nike Sportswear Club
Giacca per l'inverno con zip a tutta lunghezza – Uomo
30% di sconto
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Parka Therma-FIT – Uomo
Nike Sportswear Club
Parka Therma-FIT – Uomo
30% di sconto

Giubbotti e piumini per il Nike Black Friday: più protezione e performance

Affronta senza paura il meteo avverso grazie alle offerte sui giubbotti e piumini per il Nike Black Friday. I capispalla della collezione invernale, realizzati in materiali idrorepellenti, sono progettati per offrire comfort e flessibilità. Per potenziare l'isolamento, prova i piumini per uomo, donna e bambini. In più, i laccetti elastici regolabili e i polsini a costine trattengono il calore corporeo, bloccando l'aria gelida. Cerchi qualcosa per la mezza stagione? Prova le giacche del Nike Black Friday realizzate in materiali leggeri, che non ti appesantiscono.


Oltre a giubbotti e piumini, il Black Friday di Nike include anche i pratici e versatili smanicati, perfetti per gli outfit a strati. Gli inserti in maglia elasticizzata sui lati offrono una libertà di movimento totale, mentre le tasche sono utili per portare con te l'essenziale. Quando il termometro scende vertiginosamente, entrano in gioco le giacche con Nike Therma-FIT. L'innovativa tecnologia utilizza un tessuto termoregolatore che gestisce la temperatura naturale del tuo corpo durante i mesi freddi. Inoltre, i modelli Nike AeroLoft offrono una ventilazione mirata. Vuoi aumentare l'intensità del tuo allenamento? Tieni sotto controllo il calore in eccesso grazie alle aperture strategiche e alle zip integrali.


Se desideri una copertura aggiuntiva, punta sui piumini del Nike Black Friday con taglio lungo e orlo asimmetrico. Se invece preferisci una libertà di movimento ancora maggiore, scegli i design corti. Con cappuccio o senza? Non devi per forza decidere: le giacche con cappuccio ripiegabile, che si inserisce nel colletto, sono perfette anche quando il sole torna a splendere.