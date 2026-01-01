Divisa della nazionale turca 2024: unisciti alla squadra
Sfoggia una divisa turca progettata per prestazioni al top e tieni gli occhi fissi sulla palla. Ciascun modello è equiparabile a quelli indossati dai professionisti in campo in tutto il mondo, dagli stemmi cuciti ai colori perfetti, fino ai dettagli autentici. Naturalmente, a impreziosire il tutto trovi il nostro iconico Swoosh, inconfondibile simbolo distintivo Nike. Ami allenarti nelle giornate più fredde? Cerca i capi pensati per trattenere il calore al calare delle temperature. Quando la colonnina di mercurio torna a salire, le maniche corte e i tessuti leggeri ti aiutano a mantenere la pelle fresca per tenere alta la concentrazione e dare sempre il massimo.
Per le giornate più calde, scegli le divise da calcio della Turchia realizzate con tecnologia Dri-FIT, concepita per allontanare il sudore dalla pelle, favorirne una rapida evaporazione e offrirti un comfort ideale. Inoltre, le divise della nazionale turca con tessuto Nike Breathe ti donano la freschezza necessaria per la massima concentrazione durante tutta la partita. Vuoi correre e muoverti senza limitazioni? I tessuti elasticizzati ti aiutano a muoverti in totale libertà, mentre i modelli più ampi offrono una vestibilità confortevole. Se prediligi le versioni più aderenti, scegli i capi slim fit che avvolgono dolcemente il corpo. Sappiamo che il comfort fa la differenza quando si tratta di realizzare prestazioni eccezionali. Ecco perché le nostre divise della Turchia presentano pantaloncini e pantaloni dotati di elastico in vita, pensati per muoversi con te e rimanere al proprio posto in qualsiasi condizione di gioco. In più, i nostri completi sono disponibili sia nelle taglie da adulti che per bambini: così puoi creare outfit per tutta la famiglia.
Vuoi fare una scelta che ti fa sentire ancora meglio? Dai un'occhiata alle divise da calcio della Turchia realizzate con materiali riciclati per almeno il 50% e alle scarpe prodotte con materiali riciclati per almeno il 20% del loro peso. Move to Zero è il percorso di Nike verso l'azzeramento degli sprechi e delle emissioni di carbonio, per salvaguardare il futuro dello sport. Per unirti a noi, cerca i modelli con l'etichetta Materiali sostenibili.