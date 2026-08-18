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Scarpe da golf in offerta per il Nike Black Friday 2026

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Nike Air Max '95 G
Nike Air Max '95 G Scarpa da golf
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Jordan Air Rev
Jordan Air Rev Scarpa da golf
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Nike NEXT% TOUR 3
Nike NEXT% TOUR 3 Scarpa da golf
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Nike Infinity Tour 2 GORE-TEX
Nike Infinity Tour 2 GORE-TEX Scarpa impermeabile da golf – Uomo
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Jordan Spizike G
Jordan Spizike G Scarpa da golf
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Offerte del Nike Black Friday sulle scarpe da golf: preparati alla tua partita migliore 2026

Dal primo tee-off al putt finale, per una partita memorabile servono calzature giuste. Le scarpe da golf in offerta per il Nike Black Friday uniscono linee eleganti e dettagli intelligenti per darti una marcia in più. Cerca i modelli progettati appositamente per offrirti tutta la trazione di cui hai bisogno, rendendoti più stabile durante ogni swing. Inoltre, con i tacchetti rimovibili puoi adattarti a condizioni diverse in tutta facilità.


Noi di Nike crediamo che scarpe di qualità debbano offrire il massimo comfort. Esplora i nostri articoli in promozione per il Black Friday e scopri i modelli con unità Nike Zoom Air, pensati per donare la massima reattività a ogni passo. In più, le solette a tutta lunghezza forniscono maggiore stabilità e ottimizzano il ritorno di energia, mentre l'imbottitura in schiuma Nike React rende la vestibilità ancora più confortevole.


Poiché crediamo che comodità e stile debbano andare di pari passo, realizziamo le nostre scarpe da golf in morbida pelle per aggiungere un tocco di grande qualità. Se cerchi un look semplice, scegli i modelli monocromatici, altrimenti punta su elementi grafici vistosi e inserti color block. A completare il tutto trovi l'iconico Swoosh, garanzia di qualità per le scarpe da golf in offerta per il Nike Black Friday.