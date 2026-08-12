Scarpe basse Nike Air Force 1: un classico rivisitato
Le scarpe Nike Air Force 1 basse combinano stile essenziale e comfort duraturo. Con la loro struttura comoda e intramontabile, le AF 1 basse offrono un look di tendenza unito a una calzata morbida. La nostra selezione include modelli con una delicata platform per dare un po' di altezza in più, oltre a versioni in lussuosa pelle scamosciata. Troverai anche taglie per bambini e ragazzi, incluse le versioni EasyOn per i più piccoli e le più piccole, facili da infilare e sfilare. Così tutta la famiglia può sfoggiare uno stile tradizionale e sperimentare una qualità premium.
Con un paio di Air Force 1 basse, stai scegliendo una combinazione di tecnologia, stile e comfort. Le AF 1 sono state presentate da Nike nel 1982 come prima scarpa da basket con tecnologia Nike Air. Troverai la stessa ammortizzazione morbida ed elastica nei modelli contemporanei, in una versione raffinata e leggera. Il collare imbottito e basso aumenta il comfort creando una silhouette elegante, mentre le perforazioni sulla punta consentono la ventilazione e conferiscono il classico stile caratteristico delle AF 1.
Scegli un paio di scarpe basse Nike Air Force 1 dall'intramontabile design color block. Per distinguerti davvero, opta per una gamma di tonalità e stampe in edizione limitata che rendono omaggio allo status delle Nike AF 1 basse come icona streetwear. Qualunque sia la tua scelta, potrai contare su una tomaia in morbida pelle che acquista un carattere vintage con l'uso. Inoltre, le suole in gomma antiscivolo offrono un'ottima trazione e sono dotate di cuciture per una maggiore durata.
Move to Zero è il percorso di Nike verso l'azzeramento degli sprechi e delle emissioni di carbonio, per salvaguardare il futuro dello sport. Per unirti alla nostra missione, scegli le scarpe Air Force one basse con l'etichetta Materiali sostenibili. Realizziamo scarpe con materiali riciclati per almeno il 20%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche.