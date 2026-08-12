  1. Scarpe
    2. /
  2. Air Force 1

Scarpe e sneakers Air Force 1 basse

(33)
Nike Air Force 1 '01
Nike Air Force 1 '01 Scarpa – Uomo
Disponibile su SNKRS
Nike Air Force 1 '01
Scarpa – Uomo
139,99 €
Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Scarpa – Uomo
+2
Best seller
Nike Air Force 1 '07
Scarpa – Uomo
119,99 €
Nike Air Force 1 Shadow
Nike Air Force 1 Shadow Scarpa - Donna
Best seller
Nike Air Force 1 Shadow
Scarpa - Donna
129,99 €
Nike Air Force 1 LE
Nike Air Force 1 LE Scarpa - Ragazzi
+8
Best seller
Nike Air Force 1 LE
Scarpa - Ragazzi
99,99 €
Nike Force 1 Low
Nike Force 1 Low Scarpa – Bambino/a
+7
Nike Force 1 Low
Scarpa – Bambino/a
69,99 €
Nike Air Force 1 '07 LX Vibram
Nike Air Force 1 '07 LX Vibram Scarpa – Uomo
Nike Air Force 1 '07 LX Vibram
Scarpa – Uomo
129,99 €
Nike Air Force 1 Retro Premium
Nike Air Force 1 Retro Premium Scarpa – Donna
Nike Air Force 1 Retro Premium
Scarpa – Donna
129,99 €
Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Scarpa – Donna
Best seller
Nike Air Force 1 '07
Scarpa – Donna
119,99 €
Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Scarpa – Uomo
Nike Air Force 1 '07
Scarpa – Uomo
129,99 €
Nike Air Force 1 '07 EasyOn
Nike Air Force 1 '07 EasyOn Scarpa – Donna
Best seller
Nike Air Force 1 '07 EasyOn
Scarpa – Donna
119,99 €
Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Scarpa – Donna
Nike Air Force 1 '07
Scarpa – Donna
119,99 €
Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Scarpa – Uomo
Nike Air Force 1 '07
Scarpa – Uomo
119,99 €
Nike Air Force 1 '07 LV8 “USA”
Nike Air Force 1 '07 LV8 “USA” Scarpa – Uomo
Nike Air Force 1 '07 LV8 “USA”
Scarpa – Uomo
119,99 €
Nike Air Force 1 '07 Edge
Nike Air Force 1 '07 Edge Scarpa – Uomo
Nike Air Force 1 '07 Edge
Scarpa – Uomo
129,99 €
Nike Air Force 1 '07 LV8
Nike Air Force 1 '07 LV8 Scarpa – Uomo
Nike Air Force 1 '07 LV8
Scarpa – Uomo
129,99 €
Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Scarpa – Donna
Ultimi arrivi
Nike Air Force 1 '07
Scarpa – Donna
129,99 €
Kobe Air Force 1 Low
Kobe Air Force 1 Low Scarpa – Uomo
Kobe Air Force 1 Low
Scarpa – Uomo
119,99 €
Nike Air Force 1 '07 "Florette"
Nike Air Force 1 '07 "Florette" Scarpa – Donna
Best seller
Nike Air Force 1 '07 "Florette"
Scarpa – Donna
129,99 €
Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Scarpa – Donna
Best seller
Nike Air Force 1 '07
Scarpa – Donna
149,99 €
Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Scarpa – Donna
Nike Air Force 1 '07
Scarpa – Donna
129,99 €
Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Scarpa – Donna
Ultimi arrivi
Nike Air Force 1 '07
Scarpa – Donna
129,99 €
Kobe Air Force 1 Low
Kobe Air Force 1 Low Scarpa – Uomo
Kobe Air Force 1 Low
Scarpa – Uomo
119,99 €
Nike Force 1 Low EasyOn
Nike Force 1 Low EasyOn Scarpa – Bebè e bimbo/a
+1
Nike Force 1 Low EasyOn
Scarpa – Bebè e bimbo/a
59,99 €
Nike Air Force 1
Nike Air Force 1 Scarpa – Uomo
Disponibile su SNKRS
Nike Air Force 1
Scarpa – Uomo
139,99 €
Nike Air Force 1 Flyknit 2.0
Nike Air Force 1 Flyknit 2.0 Scarpa
Best seller
Nike Air Force 1 Flyknit 2.0
Scarpa
129,99 €
Nike Air Force 1 Low Retro Premium
Nike Air Force 1 Low Retro Premium Scarpa – Uomo
Nike Air Force 1 Low Retro Premium
Scarpa – Uomo
139,99 €
Nike Air Force 1 '07 LV8
Nike Air Force 1 '07 LV8 Scarpa – Uomo
Best seller
Nike Air Force 1 '07 LV8
Scarpa – Uomo
119,99 €
Air Force 1 '07 LV8 "Denim"
Air Force 1 '07 LV8 "Denim" Scarpa – Uomo
Best seller
Air Force 1 '07 LV8 "Denim"
Scarpa – Uomo
119,99 €
Nike Air Force 1 '07 LV8
Nike Air Force 1 '07 LV8 Scarpa – Uomo
Nike Air Force 1 '07 LV8
Scarpa – Uomo
119,99 €
Nike Air Force 1 '07 LV8
Nike Air Force 1 '07 LV8 Scarpa – Uomo
Nike Air Force 1 '07 LV8
Scarpa – Uomo
129,99 €
Nike Air Force 1 '07 LV8
Nike Air Force 1 '07 LV8 Scarpa – Uomo
Nike Air Force 1 '07 LV8
Scarpa – Uomo
119,99 €
Nike Air Force 1 Low By You
Nike Air Force 1 Low By You Scarpa personalizzabile – Donna
Personalizza
Personalizza
Nike Air Force 1 Low By You
Scarpa personalizzabile – Donna
149,99 €
Nike Air Force 1 Low By You
Nike Air Force 1 Low By You Scarpa personalizzabile – Uomo
Personalizza
Personalizza
Nike Air Force 1 Low By You
Scarpa personalizzabile – Uomo
149,99 €

Scarpe basse Nike Air Force 1: un classico rivisitato

Le scarpe Nike Air Force 1 basse combinano stile essenziale e comfort duraturo. Con la loro struttura comoda e intramontabile, le AF 1 basse offrono un look di tendenza unito a una calzata morbida. La nostra selezione include modelli con una delicata platform per dare un po' di altezza in più, oltre a versioni in lussuosa pelle scamosciata. Troverai anche taglie per bambini e ragazzi, incluse le versioni EasyOn per i più piccoli e le più piccole, facili da infilare e sfilare. Così tutta la famiglia può sfoggiare uno stile tradizionale e sperimentare una qualità premium.


Con un paio di Air Force 1 basse, stai scegliendo una combinazione di tecnologia, stile e comfort. Le AF 1 sono state presentate da Nike nel 1982 come prima scarpa da basket con tecnologia Nike Air. Troverai la stessa ammortizzazione morbida ed elastica nei modelli contemporanei, in una versione raffinata e leggera. Il collare imbottito e basso aumenta il comfort creando una silhouette elegante, mentre le perforazioni sulla punta consentono la ventilazione e conferiscono il classico stile caratteristico delle AF 1.


Scegli un paio di scarpe basse Nike Air Force 1 dall'intramontabile design color block. Per distinguerti davvero, opta per una gamma di tonalità e stampe in edizione limitata che rendono omaggio allo status delle Nike AF 1 basse come icona streetwear. Qualunque sia la tua scelta, potrai contare su una tomaia in morbida pelle che acquista un carattere vintage con l'uso. Inoltre, le suole in gomma antiscivolo offrono un'ottima trazione e sono dotate di cuciture per una maggiore durata.


Move to Zero è il percorso di Nike verso l'azzeramento degli sprechi e delle emissioni di carbonio, per salvaguardare il futuro dello sport. Per unirti alla nostra missione, scegli le scarpe Air Force one basse con l'etichetta Materiali sostenibili. Realizziamo scarpe con materiali riciclati per almeno il 20%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche.