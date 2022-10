Flohio: The Future Is In The Air

Trentatré anni fa, Nike ha presentato l'aria visibile con Air Max, stabilendo nuovi standard e sgretolando quelli esistenti. In questa stagione, valorizziamo gli atleti, gli artisti e le icone che stanno facendo lo stesso. The Future is in the Air.



Nei primi anni 2000, la musica grime si è affermata a Londra come reazione alla dura realtà della vita cittadina. Questo genere musicale è un mix di reggae e ritmi ispirati al jungle, che propone in particolare testi sulla frenesia della street life. Il sound grintoso riflette l'atteggiamento anti-sistema e lo stile ribelle della gioventù urbana di Londra e ne ha definito l'outfit tipico: tuta e Air Max.



Oggi, i rapper come Flohio riprendono la creatività DIY e l'energia inarrestabile del grime tradizionale per creare il futuro del genere musicale. La ventisettenne di South London produce musica che trasmette il mood dei primi anni 2000 con variazioni sonore decisamente originali. Abbiamo parlato con lei del suo impegno a favore della creatività DIY, della sua comunità affiatata e di come Air Max faccia ancora presa sulla sua generazione.