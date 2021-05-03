Mio padre non è mai stato presente nella mia vita. E quando ero da sola al college, sono riemerse tutte le sensazioni di rifiuto e abbandono che avevo provato da piccola. Ho iniziato ad allenarmi tantissimo per nascondermi da quei sentimenti e poco dopo ho subito una frattura da stress al piede, che mi impediva persino di allenarmi. Poi ho subito una microfrattura a un osso. E poi ho sviluppato un problema cardiaco.



Non stavo per niente bene.



Fortunatamente, la mia coach aveva delle risorse. Con il suo aiuto, sono stata da uno psicologo dello sport che mi ha insegnato a orientarmi tra tutto quello che stava succedendo. Ho imparato che tutti abbiamo degli impulsi che ci spingono in direzioni diverse, alcune positive e altre negative. E con la pratica, possiamo scegliere quali seguire. Possiamo scegliere di avere una mentalità forte e lavorare sodo.



Penso che anche tu possa trarre beneficio da uno psicologo dello sport, visto che mi chiedo se l'assenza di un sistema di supporto non stia facendo affiorare problemi da cui forse ti stai nascondendo.



Qualcosa ti sta impedendo di praticare lo sport che ami. E devi capire di cosa si tratta. Dopo potrai iniziare ad imparare ad amare te stessa e a puntare all'eccellenza in ogni cosa che fai.



Ho l'impressione che, nel profondo, tu sia grata di poter studiare, grata di far parte della squadra. Ascolta quell'impulso e lascia che ti guidi verso il futuro.



Coach Fargas