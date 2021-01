Le ricette degli atleti: shakshuka rivisitata di Ibtihaj Muhammad

Preparazione

Preriscaldare il forno a 400 °F. Nella padella grande, scaldare 2 cucchiai di olio di colza a fuoco medio. Aggiungere la cipolla e rosolare per 6 minuti. Aggiungere i peperoni e rosolare per altri 4 minuti. Aggiungere le zucchine e la zucca e rosolare per altri 5 minuti. Condire con sale e pepe. Aggiungere i tomatillo, olio e sale quanto basta e regolare la fiamma fino a far sobbollire.



Quando i tomatillo sono morbidi, aggiungere l'aglio, il peperoncino Serrano e cuocere per 2 minuti. Aggiungere il coriandolo, il cumino e la paprika affumicata e continuare a rosolare fino a quando non emanerà un buon profumo. Abbassare la fiamma e aggiungere la bieta, aggiungendo altro olio se necessario. Spegnere il fornello e aggiungere la panna mescolando, infine salare.



Con il dorso di un cucchiaio, creare 5 avvallamenti, quindi rompere le uova negli incavi formati. Infornare la padella per 4-7 minuti o finché gli albumi non si siano rappresi, ma i tuorli siano ancora gialli. Disporre le pita sulla griglia inferiore del forno per farle tostare. Togliere dal forno pita e Shakshuka. Servire disponendo uova e salsa sui piatti, guarnire con prezzemolo, foglie di menta e formaggio feta. Servire con fettine di avocado e triangoli di pita tostati.