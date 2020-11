Ho bisogno di più ferro nella mia dieta?

Approfondiamo il problema della carenza di ferro

Il ferro tende a farsi desiderare, soprattutto nelle persone molto attive; al punto che secondo un'analisi del 2019 pubblicata nell'"European Journal of Applied Physiology", il 15-35% delle atlete e il 5-11% degli atleti ne sono carenti. (Le donne presentano un rischio più elevato per via del ciclo.)



Perché è così sfuggente? Se segui un regime calorico ridotto o una dieta vegetariana o vegana, è possibile che tu non assuma abbastanza alimenti che contengono ferro. Inoltre, potresti non assorbire tutto il ferro che consumi. Aggiungi al mix degli allenamenti intensi e potresti persino perdere una parte del ferro che assumi. Secondo Foroutan, "gli atleti di resistenza, come i runner, danneggiano i globuli rossi quando corrono su superfici molto dure, in particolare se usano scarpe di scarsa qualità". Minori sono l'ammortizzazione e il supporto, maggiore è l'impatto e maggiore è la quantità di globuli rossi che rimane danneggiata, portando via con sé il ferro. Foroutan aggiunge inoltre che si perde del ferro anche durante gli allenamenti più intensi, come sessioni aerobiche, di HIIT o di yoga ad alte temperature, ma in genere non abbastanza perché essi siano l'unica causa della carenza.



Come afferma Floris Wardenaar, PhD, professore associato di nutrizione sportiva presso l'Arizona State University: "La carenza di ferro si sviluppa in fasi. Nella fase iniziale, chiamata carenza lieve, le riserve di ferro si riducono, ma ne hai ancora abbastanza per distribuire ossigeno in tutto il corpo, quindi potresti non accorgertene nemmeno. Poi, quando le riserve di ferro sono quasi esaurite, i globuli rossi iniziano a risentirne. Questa fase si chiama carenza marginale". Potresti provare stanchezza o notare cambiamenti nelle tue prestazioni o nel recupero. La comparsa di problemi gastrointestinali cronici può indicare un assorbimento non corretto delle sostanze nutritive. Se una carenza marginale non viene controllata, potresti sviluppare la versione più estrema, l'anemia sideropenica. In questa fase non riesci a produrre un numero sufficiente di globuli rossi di qualità. E Wardenaar afferma che, senza di essi, potresti notare affaticamento, pallore, mani e piedi freddi, dolori alla lingua, pelle e capelli secchi, e unghie fragili.



Foroutan afferma: "Se noti uno qualsiasi di questi sintomi, specialmente un affaticamento inspiegabile, chiama il tuo medico e chiedi un emocromo completo, nonché un test dei livelli di ferritina (come il ferro viene immagazzinato nel corpo) e della capacità ferro-legante totale". Ricorda che se i risultati presentano valori nella norma ma non ti senti ancora a posto, sarebbe meglio chiedere di eseguire test ancora più approfonditi.