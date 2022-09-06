Scopri gli outfit coordinati Nike per tutta la famiglia

Scopri gli outfit Nike coordinati per tutta la famiglia
Guida all'acquisto
Questi outfit Nike completi di sneakers sono disponibili in taglie e misure per tutta la famiglia.
Se ai membri della tua famiglia piace indossare capi sportivi e scarpe simili, la collezione Nike Mini Me è quello che fa per te! Include una varietà di tute in fleece, abbigliamento da allenamento, t-shirt con grafica, abiti e sneakers adatti anche ai più piccoli della famiglia. Scopri i migliori outfit Nike coordinati, disponibili nelle taglie e misure per uomo, donna e bambini.
1.Tuta Nike Sportswear Club Fleece
Se cerchi un set semplice e confortevole, amato da tutti per i morbidi tessuti in cotone e il fit rilassato, scegli Club Fleece. Non a caso, è una delle linee Nike in fleece più vendute: confortevole, lavabile in lavatrice e disponibile in tutte le taglie. Per le felpe Club Fleece puoi scegliere i modelli con zip a metà lunghezza, cappuccio, girocollo e zip a tutta lunghezza per uomo, donna e bambini. Accosta la felpa a pantaloni jogger o shorts Club Fleece per avere il set completo.
Abbinamento suggerito: Nike Air Max 270
Per una scarpa dallo stile atletico da indossare tutti i giorni, dai uno sguardo a Nike Air Max 270. Opta per la classica versione in bianco e nero per tutta la famiglia o lascia che ognuno scelga una colorazione esclusiva, per variare un po'. Queste scarpe (anche nei modelli per neonati e bimbi piccoli) sono dotate di ammortizzazione Nike Air nella suola per maggiore comfort.
2.T-shirt con grafica e shorts Nike Sportswear
Per stampe divertenti e grintose, vesti tutta la famiglia con la tua t-shirt Nike Sportswear con grafica preferita. Queste maglie in morbido cotone, perfetto da indossare tutti i giorni, sono disponibili nel modello standard fit. Per completare l'outfit, indossa un paio di jeans o shorts Nike Sportswear coordinati.
Abbinamento suggerito: Nike Air Force 1
Completa le tue t-shirt grintose con una classica Nike Air Force 1. L'intramontabile Air Force 1 total white è disponibile in ogni misura e per ogni fascia d'età. Se ciascun familiare vuole dare il suo tocco personale all'outfit coordinato, può provare Air Force 1 a taglio alto o medio, oppure scegliere una colorway vivace.
3.Tuta Nike Sportswear Tech Fleece
Con gli outfit Nike Sportswear Tech Fleece, genitori e figli possono chiudere le zip in sincronia. Le felpe con cappuccio offrono calore e leggerezza; tasche e polsini a costine creano un fit confortevole.
Adulti e bambini più grandi possono sfoggiare felpe con cappuccio e pantaloni jogger coordinati, mentre i più piccoli si lasceranno coccolare dalle tutine Nike Sportswear Tech Fleece.
Abbinamento suggerito: Nike Air Huarache
Mostra il tuo amore per gli anni Novanta con Nike Air Huarache, progettata per il comfort e uno stile casual. Disponibile nelle misure per adulti e bambini, questa scarpa presenta dettagli in morbida pelle e materiali traspiranti.
4.Pantaloni cargo in tessuto con t-shirt a manica lunga Nike Sportswear
Se gli outfit in fleece non sono il tuo genere, dai un'occhiata a un paio di pantaloni cargo in tessuto, coordinati per te e per i tuoi bambini. Questi pantaloni morbidi sono molto confortevoli grazie alla coulisse elastica e molto pratici per le tasche lungo le cuciture laterali. Indossali con una t-shirt base a manica lunga Nike Sportswear.
Abbinamento suggerito: Nike Blazer
Nike Blazer Mid '77 offre un look vintage e raffinato, ma anche comfort per tutti i giorni. Il modello per neonati, con rivestimento interno, è realizzato con ammortizzazione morbida e lacci elastici. È disponibile nelle misure più piccole, in modo che i bambini possano sfoggiare le sneakers ancor prima di muovere i primi passi.
5.Shorts da ciclista con maglia Nike Dri-FIT
In bicicletta o a casa, gli shorts da ciclista coordinati sono una scelta pratica e casual per genitori attivi e bambini vivaci. Con la giusta dose di elasticità e sostegno, sono pensati per quelle giornate un po' troppo calde per indossare i leggings.
Questi shorts sono realizzati in morbido tessuto jersey e con design a vita alta. Portali con una maglia Nike Dri-FIT traspirante per assicurarti freschezza e pelle asciutta nelle giornate calde.
Abbinamento suggerito: Nike Pegasus
Per una giornata all'insegna del movimento, scegli Nike Pegasus per tutta la famiglia. Queste scarpe da running sono pensate per tutti i tipi di corsa, da una 5 km completata con tutta la famiglia alle corse nel parco per inseguire i bambini. La suola in gomma presenta un motivo di trazione ispirato al motivo waffle per un'aderenza e una resistenza ideali.
Testi a cura di Claire Tak