I migliori pantaloni da running Nike
Guida agli acquisti
Che tu preferisca un paio di jogger baggy dalla vestibilità ampia o ti senta più a tuo agio indossando dei tights aderenti, i pantaloni da running Nike ti aiuteranno a dare sempre il massimo.
Certo, tecnicamente puoi andare a correre indossando vecchi pantaloni da tuta o leggings da yoga. Tuttavia, un paio di pantaloni da running pensati specificamente per questa attività sono un capo indispensabile per qualsiasi runner che voglia aumentare il proprio livello di comfort e di performance e non avere problemi di irritazione.
Data la varietà di pantaloni da running disponibili sul mercato, chiedere un parere a chi lavora nel settore può essere d'aiuto. Qui di seguito, Patrick Richie e Meg Croze, product line manager di Nike, ti aiuteranno a scegliere i pantaloni da running più adatti a te, che siano per una maratona o per iniziare a percorrere i tuoi primi chilometri.
Quali sono i pantaloni migliori per il running?
I migliori pantaloni da running sono realizzati in tessuto traspirante per mantenere la pelle fresca e asciutta. La scelta, però, dipende dal tipo di running che si andrà a eseguire (ad esempio, su pista o su sterrato), dalla temperatura, dalle condizioni atmosferiche e dalle preferenze personali in termini di stile e vestibilità.
Che tipo di pantaloni indossa chi corre su pista?
Chi corre su pista, come sprinter o fondista, in genere sceglie leggings o tights da running essenziali che siano leggeri e avvolgenti per una completa libertà di movimento. Atleti e atlete d'élite spesso preferiscono tights con vestibilità aderente o tights da running che offrono un sostegno aggiuntivo ai muscoli.
È meglio correre con dei pantaloni jogger o con i leggings?
Secondo Croze sono entrambe ottime opzioni per il running, quindi la scelta definitiva dipende dalle preferenze personali. Chi punta alla velocità potrebbe preferire i leggings per evitare l'ingombro del tessuto in eccesso. Dall'altra parte, se non devi badare al cronometro o preferisci una vestibilità più morbida e un maggiore flusso d'aria attorno alle gambe, potresti preferire i jogger.
A seguire, Richie e Croze illustrano i migliori pantaloni da running Nike per ogni situazione, dai leggings con compressione a un paio di pantaloni dalla vestibilità rilassata per correre sullo sterrato.
I migliori pantaloni da running Nike
1.I migliori pantaloni da running resistenti all'acqua
Se stai cercando un paio di pantaloni da running in grado di resistere a condizioni meteorologiche difficili, scegli un modello con tecnologia Nike Storm-FIT, un tessuto traspirante e impermeabile progettato per resistere anche al vento.
Tra i modelli da uomo, i pantaloni da running da uomo Nike Phenom Storm-FIT hanno bordi elasticizzati alle caviglie per mantenere le gambe al caldo e tasche laterali e posteriori con zip per riporvi il telefono e altri oggetti indispensabili. Se invece preferisci una vestibilità più aderente, i tights da running da uomo Nike Running Division Dri-FIT ADV che allontanano il sudore e la pioggia dalla pelle potrebbero essere l'opzione che fa per te.
Tra i modelli da donna, i pantaloni da running da donna Nike Storm-FIT dispongono di spacchetti con zip sull'orlo e di una morbida fascia in vita regolabile per personalizzare la vestibilità. Ideali per essere indossati da soli o anche a strati, sopra un paio di leggings per proteggerti dal freddo e dall'umidità durante le uscite invernali, vantano dettagli rifrangenti che favoriscono la visibilità.
2.I migliori pantaloni da running a compressione
Invece di tights e leggings da running, ci sono runner che preferiscono optare per tights a compressione in grado di supportare i muscoli delle gambe e i glutei (sebbene diversi studi abbiano dato esiti di vario tipo, alcune persone che praticano il running ritengono che questi pantaloni favoriscano un miglioramento delle prestazioni grazie all'aumento del flusso sanguigno e a una riduzione dell'affaticamento muscolare).
Un'opzione versatile, che potrai indossare anche durante le sessioni di sollevamento pesi più impegnative, sono i tights a 3/4 da uomo Nike Pro Dri-FIT. Oppure, se stai cercando pantaloni da running a compressione per la tua prossima gara, i tights da running da uomo Nike AeroSwift Dri-FIT ADV offrono una vestibilità avvolgente, migliorano le prestazioni e hanno delle tasche utili per riporre gli oggetti indispensabili per il giorno della gara.
I tights a compressione sono tra i pantaloni da running preferiti per le giornate fredde, perché spesso sono realizzati con materiali più spessi che isolano dalle basse temperature e aiutano a trattenere il calore del corpo.
3.I migliori pantaloni da running per lo sterrato
Secondo Richie, i pantaloni da running da uomo Nike Trail Dawn Range Dri-FIT sono la scelta migliore per correre sullo sterrato (e poiché questo modello è disponibile in un'estesa gamma di taglie, Croze lo consiglia anche per le donne). A partire dai suggerimenti di chi pratica il trail running, Nike ha sviluppato questi pantaloni leggeri ed elasticizzati per soddisfare qualunque necessità e offrire spazio extra per portare con te tutto quanto occorre durante le long run all'aria aperta. "Hanno una vestibilità affusolata e rilassata e sono regolabili all'orlo per adeguarsi alle condizioni del terreno e dei sentieri", spiega Richie.
Per chi desidera maggiore compressione e supporto per il trail running, i leggings a sostegno elevato a 7/8 Nike Trail Go a vita alta e con tasche da donna offrono tutte le caratteristiche giuste, tra cui sei tasche, un moschettone, una tasca in mesh per riporre la maglia quando il caldo si fa sentire e uno zainetto rimovibile per riporre gli accessori indispensabili.
4.I migliori pantaloni da running per la pista
"Gli atleti che corrono su pista possono optare per i pantaloni da running da uomo Nike Challenger Track Club Dri-FIT che presentano tasche con cerniera e, alla caviglia, hanno dei laccetti elastici che permettono di infilare e sfilare il capo senza togliere le scarpe da gara", spiega Richie. A chi punta alla velocità e a migliorare le prestazioni, Richie suggerisce i pantaloni e tights da running da uomo Nike AeroSwift Dri-FIT ADV, realizzati con materiali ultraleggeri. "L'estesa gamma di taglie li rende un'ottima opzione anche da donna", aggiunge Croze.
5.I migliori pantaloni da runnign per la massima versatilità
Se stai cercando un paio di pantaloni da running che vadano bene anche al di fuori della pista di atletica, Croze suggerisce i leggeri e affusolati pantaloni a vita media Swift da donna. Oltre a essere traspiranti, hanno una fascia in vita stabile simile a quella dei leggings e una coulisse nascosta per evitare che scivolino quando corri (o giri per la città).
"Se preferisci una vestibilità a compressione, prova i leggings a tutta lunghezza a vita alta da donna Nike Go a sostegno elevato e con tasche", prosegue Croze. Indossali per allenamenti al tapis roulant, trail running, allenamenti di forza o nei giorni di recupero attivo. Oltre a offrire supporto e sostegno, hanno ben sei tasche!
Nella linea da uomo, Richie suggerisce i versatili pantaloni da running Nike Phenom Dri-FIT in tessuto. Tra le loro caratteristiche distintive troviamo il tessuto elasticizzato e traspirante, una tasca impermeabile al sudore in cui riporre il telefono ed elementi rifrangenti per aumentare la visibilità.
Testo a cura di Kylie Gilbert