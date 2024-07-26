Come scegliere la giusta scarpa da running in base alla calzata
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Hai dubbi su come dovrebbe calzare una scarpa da running? Con questi suggerimenti da parte di alcuni esperti Nike, potrai finalmente vederci chiaro.
Ogni runner ha le sue scarpe preferite per correre, e lo stesso vale per la calzata. Del resto non potrebbe essere altrimenti, perché "ciò che conta è che le scarpe siano prima di tutto comode per te", afferma Lydia O'Donnell, coach di running Nike.
"Quando devi scegliere una scarpa da running, è tutta una questione di preferenze personali. Ci sono runner che prediligono più spazio in punta, per avere le dita più libere, e altri che invece vogliono una calzata più stabile e avvolgente", continua l'esperta. "Trovare il giusto equilibrio richiede del tempo, ma se hai già le idee chiare sulla tua idea di comfort allora sei sulla buona strada".
Per aiutarti a scegliere, abbiamo chiesto a esperti e coach di running Nike di rispondere a tutte le tue domande per sapere come trovare la scarpa da corsa dalla calzata ideale.
Come dovrebbe calzare una scarpa da running?
Ancora una volta, dipende dai tuoi gusti personali, ma potresti anche considerare una calzata diversa a seconda che tu voglia fare velocità o distanza, o corsa su asfalto o sterrato.
"Cerca di scegliere la scarpa in base alla corsa per cui ti serve. La migliore sarà quella più comoda in assoluto, e che ti permette di pensare solo alla corsa", afferma Dave Ridley, coach di running Nike. "Personalmente, quando faccio velocità voglio trazione ed elasticità. Se invece esco per una corsa tranquilla, cerco morbidezza e reattività".
È giusto scegliere una scarpa da running di una misura in più?
La teoria secondo cui è consigliabile scegliere una misura in più per le scarpe da running non è infondata. "Il running è uno sport molto impattante per gambe e piedi, e generalmente porta il piede ad appiattirsi e le dita ad allargarsi", spiega Ridley. Potresti considerare una misura leggermente più grande rispetto a quella che indossi tutti i giorni per camminare, così avrai più spazio in punta", consiglia l'esperto.
In ogni caso, cerca di non acquistare una scarpa eccessivamente grande. "Se hai troppo spazio in punta, non riuscirai certo a riempirlo con le tue dita dei piedi. E poi ti ritroveresti a portare in giro del peso inutile, che con tutta probabilità ti rallenterebbe nella corsa", sostiene O'Donnell
È meglio indossare le scarpe da running con i lacci leggermente più stretti o allentati?
Idealmente, le scarpe da running non devono essere né troppo strette né troppo larghe. "Se le stringessi eccessivamente il sangue faticherebbe a circolare causando indolenzimenti, mentre se le lasciassi troppo allentate rischieresti di compromettere stabilità e sicurezza", asserisce Ridley. "Il segreto sta nel trovare la giusta via di mezzo, perché non devi sentire una pressione eccessiva su nessun punto del piede".
Come posso stabilire la mia reale misura di scarpe?
La calzata delle scarpe da running è qualcosa di soggettivo. Tuttavia, è sempre meglio non allontanarsi troppo dalla propria misura abituale. "La misura delle scarpe può cambiare nel tempo, quindi se non sai esattamente qual è il tuo numero, puoi cominciare rivolgendoti a un Nike Store o a un negozio specializzato che vende prodotti Nike per farti aiutare", suggerisce Andrew Bumbalough, Product Line Manager di Running Footwear Nike.
"Di solito, la prima cosa che fanno gli addetti alle vendite è misurarti il piede con un dispositivo Brannock per trovare il tuo numero", afferma l'esperto. Dopodiché, starà a te decidere qual è la calzata che senti più comoda.
La buona notizia è che "le scarpe da running Nike corrispondono alla misura indicata, quindi una volta trovato il tuo numero potrai indossare diversi modelli di quella stessa misura", afferma Ridley.
Come faccio a controllare che la calzata sia quella giusta?
"Le scarpe da running sono progettate in modo da calzare in base alla misura, con circa un pollice di spazio tra l'estremità della scarpa e l'alluce", afferma Bumbalough. "Le dita possono anche toccare in punta, se preferisci una calzata più avvolgente, ma devi comunque evitare di comprimere e deformare le dita perché rischieresti di farti male", aggiunge O'Donnell.
Un altro consiglio pratico per verificare la calzata di una scarpa è quello suggerito da Ridley: "quando provi le scarpe, pianta il piede a terra e piega leggermente il ginocchio. Se riesci a far passare un dito o un dito e mezzo tra il tallone e la scarpa, allora la calzata è giusta", spiega l'esperto. Ricorda inoltre che è del tutto normale, e frequente, avere un piede leggermente più lungo dell'altro, ed è un aspetto che dovrai tenere presente quando scegli la misura delle tue scarpe.
Testo a cura di Kylie Gilbert