I migliori bra Nike senza ferretto

Ci sono giorni in cui vuoi l'imbottitura e altri in cui non la vuoi. O magari preferisci un po' più di spazio nelle coppe o più aderenza intorno alle spalle. Le preferenze per ogni allenamento possono essere diverse, quindi poter adattare il bra è un grande vantaggio. Il bra senza ferretto Nike Indy ti offre il massimo sotto questo aspetto.

Tutti e tre i modelli, Indy a sostegno leggero, Indy a sostegno medio e Indy a sostegno elevato, ti offrono spalline regolabili e una forma discreta, il tutto pensato per un comfort che dura tutto il giorno. Le imbottiture nei modelli a sostegno leggero e medio sono rimovibili, così potrai decidere se indossarle o meno. "Indy a sostegno elevato è il non plus ultra della personalizzazione. Le spalline regolabili ti offrono vestibilità e sollevamento perfetti, mentre la chiusura con gancetti permette di regolare il fit", afferma McAtee.