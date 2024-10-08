I migliori bra Nike per bambine e ragazze

I migliori bra Nike per ragazze
Guida agli acquisti
Questi bra per ragazze, disponibili in vari modelli, sono progettati per offrire comfort e copertura.
Quando per una ragazza arriva il momento di indossare il suo primo bra, da tutti i giorni o da training, è importante trovare il modello perfetto. Per le giovani atlete è fondamentale sceglierlo della taglia giusta, in modo che possano sentirsi sicure, comode e libere nei movimenti. Questi bra per ragazze, disponibili in vari modelli, sono progettati per offrire comfort e copertura, sia per lo sport che per l'uso quotidiano.
Nike offre bra per bambine e ragazze in una varietà di colori, motivi e modelli. Ha pensato a un bra per ogni situazione, da quello da indossare per l'atletica a quello per tutti i giorni a scuola.
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I bra Nike per ragazze sono disponibili nelle taglie dalla XS alla XL+ e sono generalmente realizzati per bambine e ragazze dai 7 ai 15 anni. Tuttavia, qualora questi bra non offrissero un sostegno adeguato, potrebbe essere opportuno optare per un bra da donna.
Trova i migliori bra Nike per giovani atlete con questa guida.
I migliori bra Nike per ragazze
Per sport, allenamenti e altri tipi di movimento ad alto impatto
Per le giovani atlete che praticano sport o altre attività ad alto impatto, un bra con maggiore sostegno può offrire una sensazione di contenimento e un leggero compression fit durante l'esercizio.
Il bra Nike Swoosh, ad esempio, presenta spalline con taglio all'americana più spesse e una fascia più larga per un maggiore sostegno. Grazie alla tecnologia Nike Dri-FIT, il bra Nike Swoosh disperde l'umidità sulla superficie del tessuto, contribuendo a mantenere la pelle fresca e asciutta quando si allenano. Questo bra è disponibile in una varietà di stampe e colori, compresi modelli reversibili e taglie da donna.
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Casual per tutti i giorni
Se sei alla ricerca di un bra ideale per le attività casual o per l'uso quotidiano per la tua giovane atleta, prendi in considerazione un modello leggero e dal fit impercettibile.
Tra questi modelli rientrano il bra Nike One, con tessuto elasticizzato e copertura con scollo alto, e il bra Nike Indy, disponibile in vari stili e modelli.
Sia per donne che per ragazze, il bra Indy offre una sensazione di morbidezza grazie all'assenza di cuciture e un fit non restrittivo con spalline più sottili. Anche questo modello è dotato di tecnologia traspirante Nike Dri-FIT.
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Come misurare le taglie dei bra per ragazze
1. Misura il sottoseno
Tieni un metro a nastro morbido in orizzontale e fallo girare intorno al torace appena sotto il petto (noto anche come sottoseno). Il metro deve aderire al corpo.
2. Non hai un metro a nastro?
Prendi un filo (o un laccio di scarpe), una penna e un righello. Fai girare il filo in orizzontale intorno al torace appena sotto il petto, come avresti fatto con il metro a nastro, e segna con la penna il punto in cui l'estremità iniziale incontra il resto del filo. Dopodiché, disponi il filo su una superficie piatta e usa il righello per determinare la misurazione del sottoseno.
3. Per trovare la taglia del bra...
Usa la misurazione ricavata dai passaggi 1 o 2 per trovare la tua taglia di bra nella tabella delle taglie. Se la misurazione è compresa tra due taglie, scegli quella più grande: un bra leggermente più grande sarà più confortevole di uno troppo stretto. *I bra nelle taglie grandi (+) differiscono solamente in termini di circonferenza, non di lunghezza o modello.
Tre suggerimenti per trovare la taglia giusta
1. Inizia dalle spalline
Dovresti essere in grado di inserire due dita tra la spallina e il corpo. Se la spallina è troppo larga, prova con una taglia più piccola. Se ti sembra che sia troppo stretta e che lasci il segno sulle spalle, sali di una taglia.
2. Controlla la fascia
Assicurati che la fascia non sia troppo stretta: dovresti riuscire a far passare comodamente due dita tra la fascia e il corpo. Solleva anche le braccia sopra la testa per controllare che la fascia non si sposti verso l'alto e aderisca bene alle costole.
3. A prova di salti
Prova a saltare: il movimento del seno dovrebbe essere minimo e il torace dovrebbe rimanere coperto e stabile. Se ti sembra che il seno si muova troppo, o se il seno fuoriesce lungo la scollatura o lateralmente, prova una taglia da donna.
Testo di Julia Sullivan