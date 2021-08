4. Scegli lo zaino da palestra della dimensione giusta

In genere esistono due modi per valutare le dimensioni di uno zaino. Uno consiste nel misurarne le dimensioni, l'altro è basato sul volume.

Se ti basi sulle dimensioni, considera l'altezza, la larghezza e la profondità dello zaino. Quindi confrontalo con la lunghezza della tua schiena. Misurala dal punto in cui il collo incontra le spalle, fino al punto della schiena che corrisponde alla parte superiore dei fianchi.

Scegli uno zaino che possa stare comodamente in questo spazio. La maggior parte degli zaini Nike va dai 33 cm degli zaini per bambini agli oltre 53 cm degli zaini per adulti.

Per quanto riguarda il volume, pensa agli articoli che conterrà, come indumenti, accessori, laptop, scarpe, articoli da toeletta e caricabatterie. Un modo comune per misurare il volume di uno zaino è esprimerlo in litri.

Uno zaino di medie dimensioni è sufficiente per la maggior parte degli utenti di una palestra. Queste variano da 30 a 40 litri, e dovrebbero essere alquanto sufficienti per un paio di scarpe da ginnastica, un cambio di vestiti, una bottiglia d'acqua, un piccolo kit di articoli da toeletta e alcuni accessori per la palestra come guanti o bracciali.

Se intendi utilizzare lo zaino da palestra per viaggi o escursioni, potrebbe essere opportuno cercare un modello più grande. Uno zaino da palestra da 50 litri dovrebbe offrire una maggiore flessibilità e contenere tutti gli articoli elencati in precedenza, aggiungendo un cambio di vestiti o delle attrezzature da palestra aggiuntive.

Quando navighi online, cerca sempre delle foto in cui lo zaino è indossato da un modello, per comprenderne meglio le dimensioni reali.