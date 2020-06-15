"I bambini crescono bene solo se nutriamo la loro mente", afferma Houda.



Ma in che modo? "Offrendo loro i complimenti più sinceri", risponde Houda. Quando li elogiamo è importante essere specifici riguardo a qualcosa che loro riescono a controllare, come lo sforzo o la determinazione. Quindi, dire per esempio qualcosa del tipo "ho visto che l'esercizio era difficile, ma tu hai continuato a farlo", è l'ideale.



Queste piccole e oneste parole di incoraggiamento possono davvero fare tanto. Houda afferma anche che, sebbene "possiamo essere generosi con i complimenti", dobbiamo anche "essere pazienti" e non aspettarci troppo fin da subito.



Loro sono i nostri piccoli campioni, quindi concentriamoci sulle piccole cose positive per "tenere alto il morale e celebrare la vita", come dice Houda.