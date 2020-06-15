Lodare e motivare i bambini
Coaching
Di Nike Training
Insegna ai bambini come celebrare i loro sforzi e li aiuterai a migliorare i loro risultati.
In questo articolo, ti mostreremo come utilizzare incoraggiamenti sinceri e positivi per motivare i tuoi bambini ad andare avanti, anche quando si trovano davanti a degli ostacoli. E perché questo non potrà che portare loro benefici.
Quando i bambini gironzolano per casa, è importante tenerli in movimento e di buonumore. Per questo motivo, prendendo spunto dall'iniziativa Made to Play di Nike, ti offriamo una panoramica dei 6 principi di coaching per aiutare i bambini a rimanere attivi e ottimisti. In questo articolo parliamo di lode: Houda Loukili, coach del programma Favela Street di Amsterdam, ci spiega l'importanza di questo valore.
Elogia i progressi
"I bambini crescono bene solo se nutriamo la loro mente", afferma Houda.
Ma in che modo? "Offrendo loro i complimenti più sinceri", risponde Houda. Quando li elogiamo è importante essere specifici riguardo a qualcosa che loro riescono a controllare, come lo sforzo o la determinazione. Quindi, dire per esempio qualcosa del tipo "ho visto che l'esercizio era difficile, ma tu hai continuato a farlo", è l'ideale.
Queste piccole e oneste parole di incoraggiamento possono davvero fare tanto. Houda afferma anche che, sebbene "possiamo essere generosi con i complimenti", dobbiamo anche "essere pazienti" e non aspettarci troppo fin da subito.
Loro sono i nostri piccoli campioni, quindi concentriamoci sulle piccole cose positive per "tenere alto il morale e celebrare la vita", come dice Houda.
"Offri loro i complimenti più sinceri"
Houda Loukili, Coach, programma Favela Street
Parte di una stessa squadra
È anche molto importante dimostrare ai bambini che siamo dalla loro parte, anche quando commettono errori. Offrendo un forte incoraggiamento, come dare il cinque, è possibile creare momenti di vera empatia. Fagli capire che sei il loro fan più grande, quindi "incoraggiali un po' di più", afferma Houda, soprattutto quando si trovano davanti a degli ostacoli. Se dicono: "Non ci riesco", puoi rispondere con: "Non ci riesci adesso, ma sicuramente ci riuscirai se continui a provarci".