Rafforza il tuo sistema immunitario riducendo lo stress

Vuoi interrompere il circolo vizioso di stress-malattia-stress? Questi consigli potrebbero aiutarti.



1. Nota i primi segnali di tensione.

Aeva Gaymon-Doomes, MD e psichiatra a Washington DC, afferma: "Spesso, il corpo inizia a farti capire che stai interiorizzando e accumulando stress molto prima della mente". Tieni sotto controllo i tuoi problemi fisici, come disturbi del sonno, dimagrimento, ingrassamento, disturbi gastrointestinali e mal di testa, che potrebbero indicare la presenza di stress molto prima che questo raggiunga il sistema immunitario.



2. Adotta uno stile di vita sano.

Se già lo fai, complimenti. In caso contrario, potrebbe essere il momento giusto per iniziare. Secondo il Dr. Sternberg, fare esercizio con regolarità, dormire per almeno sette ore al giorno e seguire un'alimentazione completa ricca di frutta, verdure e proteine magre (come nella dieta mediterranea) sono pratiche dai comprovati benefici sul sistema immunitario e che contribuiscono ad abbassare i livelli di stress. Quando lo stress origina proprio dal cercare di gestire tutte queste attività (in prossimità delle feste, per esempio), cerca di dare la priorità ad almeno una di esse.



3. Abbraccia i tuoi cari.

Come sostiene Marsh, quando dimostri affetto nei confronti della tua dolce metà o del tuo bambino, il corpo secerne ossitocina, l'ormone dell'amore, che abbassa i livelli di cortisolo, immunosoppressore, e della norepinefrina (o noradrenalina), un altro ormone dello stress. Questo potrebbe dimostrare perché, secondo una ricerca pubblicata sulla rivista "Psychological Science", gli abbracci possono ridurre il rischio di ammalarsi. Se inizi a sentirti poco in forma, abbracciare gli altri (per ora limitati alle persone con cui convivi) può contribuire a lenire la gravità dei tuoi sintomi. Questo avviene in virtù delle proprietà analgesiche e della capacità di indurre un senso di benessere e di innescare processi curativi dell'ossitocina che, come fa notare Marsh, viene secreto anche parlando con una persona che tiene a noi o passando del tempo con un buon amico. Secondo uno studio della Washington State University, anche stendersi 10 minuti con un cane o un gatto può abbassare i livelli di cortisolo.



4. Adotta una mentalità più consapevole.

Melanie Shmois, esperta in terapia comportamentale cognitiva e CEO di Mind Your Strength Coaching, afferma: "In situazioni di stress o ansia, il cervello agisce come se il corpo fosse fisicamente minacciato. Se ti fermi un minuto, fai dei respiri profondi e prendi coscienza delle immagini, dei suoni e degli odori dell'ambiente che ti circonda, il cervello comprende che non sei in pericolo perché, altrimenti, non avresti fatto una pausa". Shmois aggiunge: "Una volta ritrovata la calma, la corteccia prefrontale, deputata alla razionalità, si riattiva, generando i pensieri che placano il corpo".



Se tutto ciò ancora non dovesse convincerti, una meta-analisi di più di 200 studi ha collegato una terapia basata sulla consapevolezza a minori livelli di stress, ansia e depressione, che possono indebolire il sistema immunitario. Un'altra revisione scientifica suggerisce che la meditazione consapevole può ridurre l'incidenza di malattie legate allo stress e migliorare l'attività delle cellule immunitarie.



Concentrare i sensi sull'ambiente circostante è un modo per rimanere presenti. Puoi anche provare il metodo 4-7-8 del Dr. Andrew Weil, che punta a distogliere l'attenzione dagli eventi stressanti della vita per portarla sulla respirazione, sostiene il Dr. Sternberg. Per eseguire questa tecnica, inspira tramite il naso per 4 secondi, trattieni il fiato per 7 e poi espira per 8 secondi, forzando tutta l'aria a uscire.



5. Trova qualcosa che ti rilassi.

Essere proattivi anziché reattivi è fondamentale. Gaymoon-Doomes afferma: "Il tempo che passi a riflettere e a calmare la mente ti tornerà utile nei momenti di stress". Qual è la pratica giusta? Qualunque cosa ti calmi, sostiene Gaymon-Doomes, che consiglia almeno 20 minuti di attività, nonostante vada bene qualsiasi quantità di tempo. Se sollevare i pesi ti rilassa, buon per te. Se fare yoga o leggere ti aiuta, fantastico. Secondo la psichiatra, sai che la tua pratica antistress ha successo nel momento in cui dormi meglio o prendi sonno con maggiore facilità, quando la frequenza cardiaca a riposo e la pressione sanguigna scendono e quando diminuiscono le cefalee e le gastriti. Inoltre noterai anche un incremento in termini di attenzione e produttività.