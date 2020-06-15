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Insegnare ai bambini a fare delle scelte

Coaching
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Di Nike Training

Insegnare ai bambini a fare delle scelte
Insegnare ai bambini a fare delle scelte

Fare scelte corrette può aiutare te e i tuoi bambini a mantenervi attivi e di buonumore.

Quando si trascorre più tempo in casa, mantenere i bambini attivi può risultare complicato. Per questo motivo, prendendo spunto dall'iniziativa Made to Play di Nike, ti offriamo un approfondimento settimanale dei 6 principi di coaching, ottimi per mantenere alto il livello di energia e di attività dei bambini.

Il principio di questa settimana è la "Scelta": abbiamo chiesto a Njabulo Ngxongo, coach Nike di Sportstec a Soweto, in Sudafrica, di spiegarci come possiamo spronare i bambini a fare delle scelte.

Poni loro delle domande

"Un coach non è qualcuno che parla mentre gli altri ascoltano e imparano", afferma Njabulo.

Poni domande per mostrare ai bambini che ti interessa ciò che pensano. "Lascia che esprimano le proprie preferenze offrendo loro una scelta. In questo modo, possono esercitarsi a prendere decisioni per migliorare il proprio comportamento e l'autostima e dimostrare le proprie meravigliose capacità".

Mettere in pratica ciò che ti dicono i tuoi bambini crea fiducia e rispetto: un bene per tutti.

Insegnare ai bambini a fare delle scelte
Insegnare ai bambini a fare delle scelte

Lasciali decidere

Per mantenere i bambini attivi e coinvolti, lascia loro la possibilità di decidere delle proprie esperienze. Per un giorno, fai in modo che decidano e inventino le proprie attività. "Lascia che si esprimano attraverso il gioco e prendi sempre in considerazione le loro proposte", suggerisce Njabulo. "Questo li renderà felici".

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Data di pubblicazione originale: 15 giugno 2020

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