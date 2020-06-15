Insegnare ai bambini a fare delle scelte

"Un coach non è qualcuno che parla mentre gli altri ascoltano e imparano", afferma Njabulo.



Poni domande per mostrare ai bambini che ti interessa ciò che pensano. "Lascia che esprimano le proprie preferenze offrendo loro una scelta. In questo modo, possono esercitarsi a prendere decisioni per migliorare il proprio comportamento e l'autostima e dimostrare le proprie meravigliose capacità".



Mettere in pratica ciò che ti dicono i tuoi bambini crea fiducia e rispetto: un bene per tutti.